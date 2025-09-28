Shweta Tiwari Photos: ब्रालेट में श्वेता तिवारी को देख उतावले हुए यूजर्स, कमेंट कर मांगने लगे मोबाइल नंबर

Shweta Tiwari टीवी की मशहूर अदाकारा रही हैं। सोशल मीडिया पर अपने हॉट फोटोज को लेकर वह आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती हैं। इस बीच श्वेता की कुछ अनसीन तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वह ब्रालेट में अपने कातिलाना हुस्न का जलवा बिखेरती हुईं नजर आ रही हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकाराओं की फेहरिस्त में श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) का नाम भी शामिल होता है। 44 साल की उम्र में वह किसी टीएनज हसीना से कम नहीं लगती हैं। जिसका अंदाजा आप उनकी अनसीन फोटो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं, जो फिलहाल इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

इन फोटो में वह ब्रालेट में नजर आ रही हैं और समंदर बीच पर कातिलाना हुस्न से तबाही मचा रही हैं। अभिनेत्री की हॉट लुक वालीं ये फोटोज (Shweta Tiwari Hot Photos) देखकर यूजर्स काफी उतावले हो रहे हैं और उन्होंने श्वेता के मोबाइल नंबर की डिमांड शुरू कर दी है।

श्वेता तिवारी की हॉट फोटोज सोशल मीडिया पर श्वेता तिवारी काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन अभिनेत्री की कोई न कोई फोटो और वीडियो सामने आती है, जो फैंस के फेवरेट बन जाती है। इस बीच हम आपके लिए श्वेता के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद थ्रोबैक हॉट तस्वीरें लेकर आए हैं, जिनमें वह ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ब्रालेट में नजर आ रही हैं।

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम टीवी एक्ट्रेस की ये तस्वीरें बोल्डनेस से भरपूर हैं, जिन्हें देख आपका भी दिल फिसल जाएगा। इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि छोटी सी निकर और ब्रालेट में श्वेता तिवारी समंदर बीच अपनी कातिलानाओं अदाओं का जलवा बिखरेती दिख रही हैं।

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम एक यूजर ने इन फोटो पर कमेंट कर लिखा है- क्या कोई मुझे इनका नंबर दिला सकता है। इस तरह से अलग-अलग रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो श्वेता तिवारी की इन तस्वीरों के कमाल से यूजर्स उतावले हो रहे हैं।