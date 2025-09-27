Language
    44 की उम्र में Shweta Tiwari बनीं कमसिन कली, स्लिट गाउन में एक्ट्रेस को देख लोग बोले- 'बेटी से 1000 गुना...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:24 PM (IST)

    Shweta Tiwari Latest Photos 44 साल की श्वेता तिवारी जब भी तस्वीरें शेयर करती हैं तो सोशल मीडिया पर उनकी खूबसूरती की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपने लुक से फैंस को दीवाना बना दिया है। लोग तो उनकी तुलना 24 साल की पलक तिवारी से कर रहे हैं।

    ग्लैमरस फोटोज से श्वेता तिवारी ने ढहाया कहर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की क्वीन श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) अब इंटरनेट की क्वीन बन गई हैं। 44 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ब्यूटी और फिटनेस को इस तरह मेंटन किया है कि वह कम उम्र की अभिनेत्रियों पर भारी पड़ जाती हैं। कसौटी जिंदगी की में सीधी-सादी प्रेरणा का किरदार निभाने वालीं श्वेता रियल लाइफ में अपने ग्लैमर के लिए जानी जाती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह जब भी इंटरनेट पर कोई तस्वीर शेयर करती हैं, वह मिनटों में ही वायरल हो जाती हैं। आखिर हो भी क्यों ना, 44 साल की उम्र में वह अपनी खूबसूरती से यंग एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती हैं। यही नहीं, लोग उनकी तुलना उनकी 24 साल की बेटी पलक तिवारी (Palak Tiwari) से भी करने लगते हैं। श्वेता की हालिया फोटोज देख भी लोग हैरान हो गए।

    थाई हाई स्लिट में स्टनिंग लगीं श्वेता तिवारी

    श्वेता तिवारी एक बार फिर कैमरे के सामने ग्लैमरस पोज देने के चलते इंटरनेट पर छा गईं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह गजब की खूबसूरत लग रही हैं। तस्वीरों में श्वेता सीक्वन थाई हाई स्लिट ड्रेस में कहर बरपा रही हैं। फुल स्लीव्स की लॉन्ग ड्रेस में वह स्टनिंग लग रही हैं। वहीं एक यूजर ने कहा, "वह पलक से 1000 गुना ज्यादा हॉट लग रही हैं।"

    Photo Credit - Instagram

    श्वेता तिवारी ने अपने लुक को सिंपल और क्लासी रखा है। उन्होंने सिर्फ ईयरररिंग से अपना लुक पूरा किया। खुले बाल और मिनिमल मेकअप में श्वेता अपनी खूबसूरती में चार-चांद लगा रही हैं। उनकी तस्वीरें देख फैंस तारीफ करने से नहीं थक रहे हैं।

    Photo Credit - Instagram

    पलक से हुई श्वेता तिवारी की तुलना

    एक यूजर ने कहा, "जिस तरह आपने इस आउटफिट को कैरी किया है, वो इसे ज्यादा स्टनिंग बना रहा है।" कुछ लोग उन्हें गॉर्जियस और ब्यूटीफुल बता रहे हैं। एक ने कहा कि वह वंडर वुमन लगती हैं। एक यूजर ने उनकी तुलना पलक तिवारी से की और कहा, "वह पलक से 1000 गुना ज्यादा हॉट हैं।" इसी तरह लोग श्वेता की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बता दें कि इंस्टाग्राम पर श्वेता के 5.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

