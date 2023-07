Sana Khan Baby: मां बनीं सना खान, दिया बेबी ब्वॉय को जन्म, बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने शेयर किया वीडियो

Sana Khan Baby Boy पूर्व अभिनेत्री सना खान पिछले काफी समय से अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं। अब हाल ही में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सना खान और उनके पति अनस सैयद ने अपने पहले बेबी का स्वागत किया है। एक्ट्रेस ने बेबी ब्वॉय को जन्म दिया है जिसकी खुशी खुद सना ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ शेयर की।

Sana Khan Give Birth to Baby Boy Bigg Boss Ex Contestant and Anas Saiyad Shares Cute Video on Instagram/Instagram

HighLights सना खान और अनस सैयद ने किया नन्हें मेहमान का स्वागत बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने दिया बेबी ब्वॉय को जन्म सना खान ने शेयर किया क्यूट वीडियो

Edited By: Tanya Arora