प्रेग्नेंसी में Sana Khan की उड़ी रातों की नींद, आखिरी फेज में इन दिक्कतों का कर रहीं सामना

Sana Khan On her Pregnancy बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस सना खान ने भले ही लाइमलाइट से दूरी बना ली है लेकिन सोशल मीडिया पर वह अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहती हैं। जल्द ही एक्ट्रेस मां बनने वाली हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि प्रेग्नेंसी के आखिरी फेज में वह किन-किन दिक्कतों का सामना कर रही हैं।

Sana Khan reveals her health issues in her last phase of pregnancy. Photo-Instagram

HighLights सना खान को प्रेग्नेंसी के आखिरी फेज में हो रहीं ये दिक्कतें सना खान पहली बार बनने जा रही हैं मां 3 साल पहले सना खान ने बॉलीवुड को कह दिया था अलविदा

नई दिल्ली, जेएनएन। Sana Khan Pregnancy: हिंदी सिनेमा से विदा ले चुकीं सना खान (Sana Khan) जल्द ही मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस ने भले ही बॉलीवुड को गुडबाय कह दिया हो, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों के साथ एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपनी हेल्थ अपडेट दी है। दरअसल, सना खान (Sana Khan) ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर वीडियो शेयर कर बताया कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी का आखिरी फेज में हो रहे हेल्थ इश्यूज के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इस फेज में वह उठ-बैठ नहीं पा रही हैं। साथ ही नींद भी नहीं आ रही है। सना खान को प्रेग्नेंसी में हो रहीं दिक्कतें सना खान ने कहा कि वह थोड़ी आलसी हो गई हैं। रात में नींद नहीं आती है और फिर सुबह नींद आने लगती है। बकौल एक्ट्रेस, "तो अभी मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। सो नहीं पा रही। सोती हूं तो थोड़ी देर में उठ जाती हूं। मुझे नहीं पता है कि सभी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है या नहीं। अब मुझे सुबह में नींद आएगी। कोशिश तो करती हूं कि सोऊं, लेकिन लगता है कि मैं बहुत आलसी हो गई हूं। ऐसा लग रहा है कि बस लेट जाऊं।" सना खान ने कुछ दिन पहले एक वेडिंग फंक्शन अटेंड किया था। इस दौरान उन्होंने मीडिया संग बातचीत में अपने होने वाले बेबी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, "मैं प्रेग्नेंसी के आखिरी फेज में हूं तो जाहिर है कि मैं खुश, उत्साहित और डरी हुई हूं। ये सारे इमोशंस हैं, जो शायद सभी नई मां फील करती है। बस मैं अपने बच्चे को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। देखते हैं ये कैसे होता है।" सना खान ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? कभी फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी अदायगी का जादू चलाने वाली एक्ट्रेस सना खान ने साल 2020 में अचानक एक्टिंग को अलविदा कह दिया था। उन्होंने इस्लाम के लिए फिल्मी करियर को छोड़ दिया था और इसके एलान के कुछ महीनों बाद उन्होंने सूरत के रहने वाले बिजनेसमैन मुफ्ती अनस सैय्यद से निकाह कर लिया था। वह जुलाई में अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं।

