साल की आखिरी रात... एंटरटेनमेंट का मिलेगा पूरा साथ, 31 जनवरी को घर बैठे आज टीवी पर देखें ये फिल्में और शोज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे 2025 समाप्त हो रहा है,स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नए साल की पूर्व संध्या पर भर-भर के कंटेंट मौजूद है। इस मौके पर दर्शक बिना कहीं जाए घर पर ही नई फिल्में, सीरीज, डिजिटल प्रीमियर पर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो भीड़ और शोर-शराबे के बजाए घर पर ही सुकून से रहना पसंद करते हैं तो आपक बिल्कुल बोर नहीं होंगे।

कलर्स पर नागिन 7 की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं सोनी टीवी पर बच्चन परिवार की तीन पीढ़ियों का संगम देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि 31 दिसंबर की रात आपके टीवी पर क्या खास होने वाला है।

1. ‘केबीसी’ में नजर आएगी नाना-नाती की जोड़ी सोनी टीवी पर ‘न्यू ईयर का जश्न’ पूरे 7 दिन यानी 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलेगा। 27 तारीख को ‘इंडियन आइडल’ के 3 घंटे के स्पेशल एपिसोड और अगले दिन ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ (India's Got Talent) के सेमीफाइनल के बाद, 31 दिसंबर की रात कुछ बेहद इमोशनल और खास होने वाली है। सोनी टीवी के क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में रात 9:00 बजे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने नाती अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगे जो अपनी फिल्म इक्कीस के प्रमोशन के लिए आएंगे।