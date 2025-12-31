Language
    साल की आखिरी रात... एंटरटेनमेंट का मिलेगा पूरा साथ, 31 जनवरी को घर बैठे आज टीवी पर देखें ये फिल्में और शोज

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:17 PM (IST)

    नए साल की पूर्व संध्या पर दर्शक घर बैठे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और टीवी पर मनोरंजन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। 31 दिसंबर को सोनी टीवी पर अमिताभ बच्चन अपन ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए साल पर टीवी पर क्या देखें (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे 2025 समाप्त हो रहा है,स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नए साल की पूर्व संध्या पर भर-भर के कंटेंट मौजूद है। इस मौके पर दर्शक बिना कहीं जाए घर पर ही नई फिल्में, सीरीज, डिजिटल प्रीमियर पर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो भीड़ और शोर-शराबे के बजाए घर पर ही सुकून से रहना पसंद करते हैं तो आपक बिल्कुल बोर नहीं होंगे।

    कलर्स पर नागिन 7 की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं सोनी टीवी पर बच्चन परिवार की तीन पीढ़ियों का संगम देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि 31 दिसंबर की रात आपके टीवी पर क्या खास होने वाला है।

    1. ‘केबीसी’ में नजर आएगी नाना-नाती की जोड़ी

    सोनी टीवी पर ‘न्यू ईयर का जश्न’ पूरे 7 दिन यानी 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलेगा। 27 तारीख को ‘इंडियन आइडल’ के 3 घंटे के स्पेशल एपिसोड और अगले दिन ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ (India's Got Talent) के सेमीफाइनल के बाद, 31 दिसंबर की रात कुछ बेहद इमोशनल और खास होने वाली है। सोनी टीवी के क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में रात 9:00 बजे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने नाती अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगे जो अपनी फिल्म इक्कीस के प्रमोशन के लिए आएंगे।

    2. स्टारप्लस पर आएगा आईटीए अवॉर्ड

    ITA अवॉर्ड में टीवी के प्रतिभाशाली एक्टर्स को सम्मानित किया जाता है। 25वां इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स 2025 आज रात, 31 दिसंबर को शाम 7:30 बजे, विशेष रूप से स्टार प्लस पर प्रसारित होगा। यह भव्य समारोह प्राइम टाइम में प्रसारित होगा, जो टेलीविजन की सबसे बड़ी रात के साथ नए साल का स्वागत करने का एक बेहतरीन तरीका है।

     
     
     
    कलर्स टीवी ने इस बार रियलिटी शो से ज्यादा अपने फिक्शन शोज पर दांव खेला है. चैनल ने नए साल की तैयारी दो दिन पहले ही शुरू कर दी है. एकता कपूर की सुपर-हिट फ्रेंचाइजी ‘नागिन 7’ का आगाज हो चुका है. 31 दिसंबर की रात को इस शो को फिर एक बार टेलीकास्ट किया जाएगा. विजुअल इफेक्ट्स और सस्पेंस से भरा ये एपिसोड नए साल के जश्न में थ्रिलर का तड़का लगाएगा.

    3. कलर्स टीवी का शो नागिन

    'नागिन 7' (Naagin 7) 27 दिसंबर, 2025 से कलर्स टीवी पर शुरू हो चुका है। आप इसे हर शनिवार और रविवार को रात 8 बजे टीवी पर और जियो हाटस्टार पर लाइफ देख सकते हैं। शो में प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा पौराणिक शो ‘गणेश कार्तिकेय’, एवरग्रीन शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ जिसमें गोकुलधाम सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी होगी। आपकी न्यू ईयर की शाम को खुशनुमा कर देंगे।

     
     
     
    इसके अलावा ओटीटी पर आप इको, स्ट्रेंजर थिंग्स, यामी गौतम की हक आदि फिल्में और सीरीज का पॉपकार्न के साथ आनंद ले सकते हैं।

