आईब्रो उड़ाई और 'चड्डी' पर मिला ताना, SKY पर इल्जाम लगाने वाली Khushi Mukherjee के विवादों की लंबी है लिस्ट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया का नाता काफी पुराना है। कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जिनके नाम क्रिकेटर्स से जुड़ते रहे हैं। खुशी मुखर्जी ने भी हाल ही में एक इवेंट पर ये दावा किया था भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें बहुत मैसेज करते थे, जिसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड और बॉलीवुड में हलचल मच गई।
हालंकि, इस पर अब तक भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव ने तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये पहली बार नहीं है, जब खुशी मुखर्जी ने कोई विवाद खड़ा किया है। इससे पहले भी कई बार उन्होंने विवादों को दावत दी है। कौन हैं कंट्रोवर्सी क्वीन खुशी मुखर्जी और उन्होंने सूर्यकुमार यादव को लेकर क्या किया है दावा, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:
सूर्यकुमार यादव मुझे मैसेज करते थे-खुशी मुखर्जी
खुशी मुखर्जी हाल ही में एक इवेंट पर पहुंची थीं, जहां उन्होंने ये दावा किया था कि सूर्यकुमार यादव उन्हें शुरुआत में मैसेज किया करते थे। मॉडल ने कहा, "मैं किसी भी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती हूं। मेरे पीछे कई क्रिकेटर्स पड़े हुए थे। सूर्यकुमार यादव को मुझे मैसेज भी किया करते थे। अब हम ज्यादा बात नहीं करते, न ही मैं चाहती हूं कि मेरा नाम उनसे जुड़े। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मेरा नाम किसी के साथ लिंकअप हो।"
कौन हैं खुशी मुखर्जी?
खुशी मुखर्जी के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो बता दें कि वह पेशे से एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो MTV के शो 'स्प्लिट्सविला' में आ चुकी हैं, इसके अलावा हाल ही में उन्होंने मुनव्वर फारूकी के शो 'सोसाइटी' में भी बतौर कंटेस्टेंट भाग लिया था, जहां एक टास्क के चक्कर में उन्होंने अपनी एक आईब्रो ही उड़ा दी थी और साथ ही शो का टैटू करवा लिया था।
वह टीवी शो 'बालवीर रिटर्न्स' और माइथोलॉजिकल जैसे शो 'कहत हनुमान' जय श्रीराम का हिस्सा भी रह चुकी हैं। 1996 में कोलकाता में जन्मी खुशी साउथ फिल्म इंडस्ट्री का भी हिस्सा रह चुकी हैं और उन्होंने डोंगा प्रेमा' और 'हार्ट अटैक' में काम किया है।
अतरंगी फैशन को लेकर बटोरती हैं खूब सुर्खियां
इन दिनों वह अपने अतरंगी फैशन को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रह चुकी हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जहां वह एक इवेंट पर पहुंची थीं और पैपराजी को पोज देते हुए उनकी ड्रेस उठी और अंकल ने उन्हें 'चड्डी' न पहनने के लिए टोक दिया था। हालांकि, उन्होंने अपना बोल्ड फैशन कभी नहीं छोड़ा। खुशी के इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
होटल के नाबालिग कमर्चारी पर लगाया था इल्जाम
खुशी मुखर्जी पहली बार विवादों में तब आई थीं, जब उन्होंने साल 2015 में भोपाल के एक होटल में नाबालिग कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि जब वह सो रही थीं तो उनके रूम में किसी ने घुसकर उन्हें छूने की कोशिश की। इस बात को लेकर वह एक बड़े विवाद में फंसी थी।
हालांकि, खुशी के विवादों का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, उनकी और मेकअप आर्टिस्ट मिकी कांट्रेक्टर की खींचतान सोशल मीडिया पर चलती रहती है। खुशी का जब चड्डी वीडियो वायरल हुआ था, तो उस दौरान राखी सावंत एक इवेंट पर उनके लिए लाल रंग की चड्डी उनके लिए ले आई थीं, जिसके बाद दोनों की इवेंट पर ही थोड़ी अनबन हुई। खुशी मुखर्जी ने हैदराबाद के एक कास्टिंग डायरेक्टर पर भी ये आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें एक लाख में बेच दिया था।
