    'अब मुझे छोड़...' Amaal Malik की सीक्रेट गर्लफ्रेंड होने का मालती चाहर ने दिया जवाब, खोल दी सारी पोल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की कंटेस्टेंट मालती चाहर (Malti Chahar) ने अमाल मलिक के साथ अपने रिश्ते की अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने स्पष ...और पढ़ें

    Hero Image

    मालती चाहर ने दिया अमाल को जवाब (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर को हो गया था। लेकिन इसके कंटेस्टेंट हैं जिनको लेकर चर्चा खत्म ही नहीं हो रही है। ऑडियंस को अभी भी इनके ड्रामे में इंटरेस्ट आ रहा है। शो में दीपक चाहर की बहन मालती ने दावा किया था कि वो अमाल सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक को पहले से जानती थीं।

    इसके बाद से ये खबर आने लगी कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। हालांकि, मालती ने अब इस मामले पर बयान देकर सभी तरह की अफवाहों पर लगाम लगा दिया है।

    सोशल मीडिया पर दिया जवाब

    मंगलवार को मालती ने X पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अमाल के साथ डेटिंग की अटकलों पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा, “चलिए इस बात को हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। अमाल और मेरा कोई रिश्ता या किसी तरह का कोई संबंध नहीं था। उन्होंने मेरा नंबर मांगा था और हम सिर्फ एक बार मिले थे। हमने बात की और कुछ पर्सनल जानकारी शेयर की। उसके बाद हम फोन पर संपर्क में रहे। बस इतना ही! हमारे बीच और कुछ नहीं था। शो में जब मैंने कहा था 'बाहर की बात नहीं करेंगे', तो मेरा मतलब था कि मैं उनकी निजी जानकारी शेयर नहीं करूंगी।”

    पहले से एक-दूसरे को जानते थे दोनों

    उन्होंने आगे कहा, “शो में अमाल का यह रवैया बेहद अपमानजनक था कि उसने यह जताने की कोशिश की कि मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और मेरे बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जो मैंने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद ही देखीं। हां, उसने शो से पहले और शो के दौरान कई बार अपनी मानसिक सेहत का जिक्र किया था। मैं उसकी भावनाओं को समझती थी और उस समय उसकी मदद करने की कोशिश की ताकि उसे बाद में पछतावा न हो। अब मुझे पछतावा हो रहा है। बस इतना ही। अब मुझे छोड़ दीजिए। कृपया मेरा नाम उससे न जोड़ें। धन्यवाद।”

    मालती ने वाइल्डकार्ड एंट्री के तौर पर बिग बॉस 19 में एंट्री की थी। जल्द ही वो अमाल मलिक के ग्रुप में शामिल हो गईं। घर में रहने के दौरान, मालती ने खुलासा किया कि वह अमाल को घर के बाहर से जानती थीं, जबकि अमाल का कहना था कि वे सिर्फ एक बार एक पार्टी में मिले थे।

