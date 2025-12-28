Malti Chahar के साथ बचपन में हुई छेड़छाड़, बोलीं- 'मेरे पिता की नीयत बुरी...'
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 फेम मालती चाहर (Malti Chahar), क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं। सलमान खान के शो में आने के बाद उन्हें पहचान मिली। शो में वह अपनी बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहीं। उनके कुछ बयानों ने विवादों को भी जन्म दिया। हालांकि, उन्हें अपने गेम के लिए तारीफ मिली।
शो से निकलने के बाद मालती चाहर ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए। अब उन्होंने रिवील किया है कि बचपन में उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी यह बात अपने माता-पिता को चलने नहीं दी। सातवीं क्लास के बाद उन्हें लगने लगा कि उनकी जिंदगी सही नहीं चल रही है।
मालती चाहर के साथ होती थी छेड़छाड़
मालती चाहर ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में कहा, "मेरे पिता की पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे सूरतगढ़ में हुई थी। वहां मेरे साथ अक्सर छेड़छाड़ होती थी लेकिन मैं अपने माता-पिता से शिकायत नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे पता था कि वे मुझ पर और भी ज्यादा पाबंदियां लगा देंगे। हालांकि, मेरे पिता की नीयत बुरी नहीं थी लेकिन उनका तरीका गलत था। मालती ने बताया कि इसी वजह से उन पर बुरा असर पड़ा।"
इस बीमारी से जूझ रहीं मालती चाहर
मालती चाहर ने बताया कि क्यों वह मालती हैं कि सातवीं क्लास के बाद उनकी जिंदगी ठीक नहीं रही। दरअसल, सातवीं के बाद से ही उन्हें पीरियड आने शुरू हो गए। उन्हें एडिनोनायोसिस की बीमारी है। इस बीमारी में पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है। मालती ने कहा कि कई बार उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता है।
मालती चाहर ने यह भी बताया कि उनके माता-पिता 13 साल पहले ही अलग हो गए थे। उनके माता-पिता आपस में बहस करने के बाद उन्हें मारते-पीटते थे। वह इंडस्ट्री में आना चाहती थीं, लेकिन उनके पिता उन्हें IPS ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहते थे।
