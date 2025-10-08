Language
    KBC 17: 'चेहरे पर खुशी आंखों में नमी', 18 साल बाद मां की आवाज सुनकर ऐसा था अमिताभ बच्चन का रिएक्शन

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:28 PM (IST)

    अमिताभ बच्चन जल्द ही अपना 83वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे में उनके इस बर्थडे पर कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दिया गया। जन्मदिन के खास मौके पर हाल ही में बिग बी को उनकी मां की आवाज सुनने को मिली। तेजी बच्चन के शब्दों को सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं।

    मां की आवाज से नम हुईं अमिताभ बच्चन की आंखें/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को दर्शकों का स्क्रीन पर मनोरंजन करते हुए 5 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। 1969 में फिल्म 'सात हिन्दुस्तानी' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बिग बी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए हैं। उनके पिता हरिवंशराय बच्चन जहां एक बहुत ही बड़े कवि थें, तो वहीं उनकी मां तेजी बच्चन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थीं। 

    अमिताभ बच्चन कई मौकों पर अपनी मां और बाबूजी के बारे में बातचीत करते हुए कई किस्से शेयर करते हैं। हालांकि, इस बार बिग बी को उनकी मां से जुड़ा एक ऐसा सरप्राइज मिला, जिसे देखकर बिग बी की आंखों में नमी और चेहरा खिलखिला उठा। 

    केबीसी 17 के सेट पर दिया गया ये सरप्राइज 

    अमिताभ बच्चन काफी समय से सोनी टीवी के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' को होस्ट कर रहे हैं। ये शो अब उनके लिए परिवार बन चुका है। 3 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन अपना 83वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। उनके जन्मदिन से पहले कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर उन्हें सरप्राइज दिया गया।

    अमिताभ बच्चन के शो पर उनके बर्थडे स्पेशल एपिसोड में खास मेहमान बनकर आए फरहान अख्तर और उनके पिता जावेद अख्तर ने महानायक को ऐसा सरप्राइज दिया जिसे सुनकर वह हैरान रह गए। सोनी टीवी ने हाल ही में एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें मोनोक्रोम में अमिताभ बच्चन और तेजी बच्चन की फोटो है, जो अभिनेता के युवा दिनों की है। 

    इस तस्वीर के साथ तेजी बच्चन का ऑडियो बैकग्राउंड में चलता है, जिसमें वह कहती हैं, "मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। मैं जहां भी जाती हूं, मेरे बेटे की वजह से लोग मुझे प्यार और स्नेह देते हैं और एक मां के जीवन में इससे अधिक सुख नहीं है"। मां के कहे इन शब्दों को सुनकर बिग बी काफी इमोशनल हो गए और उनकी आंखें आंसू से भीग गई। 

    साल 2007 में हुआ था बिग बी की मां का निधन

    'जंजीर' एक्टर अमिताभ बच्चन की मां का निधन साल 2007 में 21 दिसंबर को हुआ था। उम्र संबंधित बीमारी की वजह से उन्हें लंबे समय से परिवार ने मुंबई बांद्रा के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 93 साल की उम्र में तेजी बच्चन ने अंतिम सांस ली। 

