KBC 17: 'चेहरे पर खुशी आंखों में नमी', 18 साल बाद मां की आवाज सुनकर ऐसा था अमिताभ बच्चन का रिएक्शन

अमिताभ बच्चन जल्द ही अपना 83वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे में उनके इस बर्थडे पर कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दिया गया। जन्मदिन के खास मौके पर हाल ही में बिग बी को उनकी मां की आवाज सुनने को मिली। तेजी बच्चन के शब्दों को सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को दर्शकों का स्क्रीन पर मनोरंजन करते हुए 5 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। 1969 में फिल्म 'सात हिन्दुस्तानी' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बिग बी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए हैं। उनके पिता हरिवंशराय बच्चन जहां एक बहुत ही बड़े कवि थें, तो वहीं उनकी मां तेजी बच्चन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमिताभ बच्चन कई मौकों पर अपनी मां और बाबूजी के बारे में बातचीत करते हुए कई किस्से शेयर करते हैं। हालांकि, इस बार बिग बी को उनकी मां से जुड़ा एक ऐसा सरप्राइज मिला, जिसे देखकर बिग बी की आंखों में नमी और चेहरा खिलखिला उठा।

केबीसी 17 के सेट पर दिया गया ये सरप्राइज अमिताभ बच्चन काफी समय से सोनी टीवी के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' को होस्ट कर रहे हैं। ये शो अब उनके लिए परिवार बन चुका है। 3 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन अपना 83वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। उनके जन्मदिन से पहले कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर उन्हें सरप्राइज दिया गया।