'बैठना मत...' 52 साल पुराने दौर में पहुंचे Amitabh Bachchan, KBC 17 के सेट पर जावेद अख्तर से कह दी ये बात

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) 11 अक्टूबर को अपना 83वां जन्मदिन मनाएंगे। कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) में फरहान अख्तर और जावेद अख्तर के साथ बिग बी अपना केक काटेंगे। इस दौरान बिग बी ने केबीसी के सेट पर अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर का डायलॉग दोहराया जिससे फैंस नॉस्टेलजिक हो गए।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपना 83वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस मौके पर उनके साथ कौन बनेगा करोड़पति में दो खास मेहमान होंगे। इनमें फरहान अख्तर और जावेद अख्तर शामिल हैं जिनके साथ एक्टर जश्न मनाएंगे। हालिया प्रोमो में बिग बी उन्हें गर्मजोशी से बधाई देते और उनके साथ केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अमिताभ बच्चन ने क्रिएट किया जंजीर मोमेंट इन सबके बीच एक बात जिसने सबका ध्यान खींचा, वह थी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर का एक डायलॉग दोहराना। बिग बी ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर फिल्म जंजीर का जो मोमेंट क्रिएट किया उसने फैंस को नॉस्टेलजिया दे दिया।