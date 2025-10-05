Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बैठना मत...' 52 साल पुराने दौर में पहुंचे Amitabh Bachchan, KBC 17 के सेट पर जावेद अख्तर से कह दी ये बात

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:47 PM (IST)

    अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) 11 अक्टूबर को अपना 83वां जन्मदिन मनाएंगे। कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) में फरहान अख्तर और जावेद अख्तर के साथ बिग बी अपना केक काटेंगे। इस दौरान बिग बी ने केबीसी के सेट पर अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर का डायलॉग दोहराया जिससे फैंस नॉस्टेलजिक हो गए।

    prefferd source google
    Hero Image
    अमिताभ बच्चन को याद आया जंजीर का डायलॉग (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपना 83वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस मौके पर उनके साथ कौन बनेगा करोड़पति में दो खास मेहमान होंगे। इनमें फरहान अख्तर और जावेद अख्तर शामिल हैं जिनके साथ एक्टर जश्न मनाएंगे। हालिया प्रोमो में बिग बी उन्हें गर्मजोशी से बधाई देते और उनके साथ केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमिताभ बच्चन ने क्रिएट किया जंजीर मोमेंट

    इन सबके बीच एक बात जिसने सबका ध्यान खींचा, वह थी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर का एक डायलॉग दोहराना। बिग बी ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर फिल्म जंजीर का जो मोमेंट क्रिएट किया उसने फैंस को नॉस्टेलजिया दे दिया।

    यह भी पढ़ें- 6 फुट 2 इंच लंबे इस सुपरस्टार का बॉलीवुड में बना था मजाक, 52 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म से चमक गई थी किस्मत

    सेट पर आएंगे जावेद अख्तर और फरहान

    रविवार को, सोनी टीवी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर कौन बनेगा करोड़पति 17 के आगामी एपिसोड का एक नया प्रोमो साझा किया। प्रोमो में बिग बी, जावेद का गर्मजोशी से स्वागत करते और उनके और फरहान के साथ अपने जन्मदिन का केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही फरहान और जावेद हॉट सीट पर बैठते हैं, अमिताभ जंजीर से अपना पॉपुलर डायलॉग दोहराते हैं। अमिताभ कहते हैं,"जब तक बैठने को न कहा जाए खड़े रहो, यह पुलिस थाना है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।" जिस तरह से उन्होंने यह संवाद बोला, उससे जावेद स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए और फरहान भी उनकी सराहना करते नजर आए।

    View this post on Instagram

    A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

    साल 1973 में रिलीज हुई थी जंजीर

    जंजीर साल 1973 में रिलीज़ हुई थी। इसका निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था और इसे मशहूर जोड़ी सलीम-जावेद ने लिखा था। इस एक्शन क्राइम ड्रामा में जया भादुड़ी, प्राण, अजीत खान और बिंदु भी थे। बिग बी ने इसमें इंस्पेक्टर विजय की भूमिका निभाई थी, जो एक सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी था। यह फिल्म न केवल बॉक्स-ऑफिस पर हिट रही, बल्कि इसने बॉलीवुड में रोमांटिक हीरो के दौर की जगह एक्शन-आधारित कहानी कहने की एक नई लहर दी। इसके बाद से लोगों का एक्शन फिल्मों में रुझान बढ़ने लगा।

    यह भी पढ़ें- 'उधर जुबान लड़खड़ाई और इधर...' भारत की जीत के बाद Amitabh Bachchan ने पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर को किया ट्रोल