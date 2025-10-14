Kahiin To Hoga की संस्कारी 'कशिश' अब हो गईं मॉर्डन, 43 की उम्र में एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक उड़ा देगा होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kahiin To Hoga Cast: स्टार प्लस टीवी चैनल पर हमेशा से एक से बढ़कर डेली सोप को टेलीकास्ट किया जाता था। कहीं तो होगा उनमें से एक कल्ट शो रहा, जिसने लंबे समय तक ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया। इस धारावाहिक में कशिश का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री आमना शरीफ (Aamna Sharif) भारत के हर घर के कोने-कोने तक फेमस हो गई थीं।

कहीं तो होगा में अपनी सादगी से ऑडियंस का दिल जीतने वालीं आमना रियल लाइफ में बेहद बोल्ड और हॉट (Aamna Sharif Hot Look) हैं। इसका अंदाजा आप एक्ट्रेस की लेटेस्ट लुक की फोटोज को देखकर आसानी से लगा सकते हैं, जिनमें वह हॉटनेस का जलवा बिखेरती हुई नजर आ रही हैं।

कहीं तो होगा की कशिश अब दिखती हैं ऐसी आमना शरीफ छोटे पर्दे की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं। टीवी सीरियल कहीं तो होगा से उनको काफी लोकप्रियता हासिल हुई है। अभिनेता राजीव खंडेलवाल और रोहित बक्शी संग मिलकर उन्होंने बेहतरीन अदाकारी का जलवा बिखेरा था। कहीं तो होगा में आमना का कशिश का किरदार एक घरेलू हाउसवाइफ का था, जिसमें वह काफी भोली-भाली और सीधा-साधी दिखती थीं।

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं हैं, क्योंकि आमना रियल लाइफ में हद से ज्यादा हॉट हैं। इस बात की गवाही अभिनेत्री के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद लेटेस्ट फोटोज को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम इन तस्वीरों में आमना का बिकिनी अवतार साफ नजर आ रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि 43 साल की उम्र में हॉटनेस के मामले में वह किसी से कम नहीं हैं। तुलना की जाए कहीं तो होगा की कशिश और आज की आमना के बारे में तो उनके लुक में जमीन और आसमान का अंतर नजर आ रहा है। मौजूदा समय में आमना शरीफ हॉट और बोल्ड हो चुकी हैं, जबकि बीते दौर में वह टीवी की संस्कारी बहू के तौर पर जानी जाती थीं।