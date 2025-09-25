India's Got Talent 2025: दो साल बाद टीवी पर लौट रहा है हुनरबाजों का रियलिटी शो, कब और कहां होगा शुरू?

Indias Got Talent New Season छोटे पर्दे का बहुचर्चित रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट नए सीजन के साथ टीवी पर वापसी करने जा रहा है। इस बार हुनरबाजों के हुनर का एक अनोखा लेवल देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये रियलिटी शो कब और कहां शुरू होगा।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। India's Got Talent New Season: टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें इंडियाज गॉट टैलेंट का नाम जरूर शामिल होगा। एक वक्त हुआ करता था कि टीआरपी के मामले में ये रियलिटी शो सबसे आगे रहता था। अब नए अंदाज में इंडियाज गॉट टैलेंट की वापसी होने जा रही है।

शो का लेटेस्ट प्रोमो वीडियो सामने आ गया है। इसकी डेट और टाइमिंग की डिटेल्स भी रिवील हो चुकी है। आइए जानते हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट कब और कहां शुरू होने जा रहा है। कब और कहां शुरू होगा इंडियाज गॉट टैलेंट इंडियाज गॉट टैलेंट वह शो है, जो देश के हुनरबाजों की प्रतिभा को प्रमाण देता है और उन्हें नई पहचान दिलाता है। साल 2009 में पहली बार इस रियलिटी शो की शुरुआत हुई थी और अब 2025 अब इसका नाय सीजन आने वाला है। जिसका प्रोमो वीडियो सोनी टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया है। 4 अक्टूबर 2025 को शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे से इसको सोनी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा।

टीवी चैनल- सोनी टीवी

समय- शनिवार-रविवार, रात-9 बजे इस प्रोमो वीडियो में आप देख सकते हैं कि शो की एक कंटेस्टेंट समंदर के अंदर जाकर इंडियन क्लासिकल डांस करती हुई नजर आ रही है। ऐसे कई हुनरबाज अपने हुनर दिखाने के लिए इस बार इंडिया गॉट टैलेंट के नए सीजन में नजर आएंगे। इस बार इंडिया गॉट टैलेंट के जज पैनल में भी मेकर्स की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है।

जिमसें मलाइका अरोड़ा के अलावा अन्य जजों को बदल गिया गया है। उनकी जगह सिंगर शान और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू जज की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आएंगे। शो के पहले प्रोमो वीडियो में सिद्धू पाजी की झलक देखने को मिली है।