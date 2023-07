Indias Got Talent 10 कलर्स एक बार फिर से कई बड़े रियलिटी शोज के साथ टीवी पर लौट रहा है। स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी 13 के बाद उनके लोकप्रिय शो इंडियाज गॉट टैलेंट 10 की शुरुआत भी हो चुकी है। हाल ही में इस शो में अनुपम खेर पत्नी किरण खेर को रिप्लेस करते हुए नजर आए। जिसकी उन्होंने फोटोज शेयर की।

नई दिल्ली, जेएनएन। India's Got Talent: कलर्स के टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के सीजन 10 का आगाज एक बार फिर से हो चुका है। इस शो में एक बार फिर किरण खेर, बादशाह और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जज की कुर्सी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में किरण खेर किसी निजी कारणों के चलते एक एपिसोड से गायब रहीं, उनकी गैर मौजूदगी में उनके पति और बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार अनुपम खेर ने शिल्पा और रैपर बादशाह के साथ मिलकर जज की कुर्सी संभाली। अनुपम खेर ने हाल ही में फोटो शेयर करते हुए इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर लाइव लोगों के परफॉर्मेंस देखने और शो का हिस्सा बनने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इंडियाज गॉट टैलेंट 10 के जज बने अनुपम खेर अनुपम खेर ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिल्पा शेट्टी, बादशाह और शो के होस्ट अर्जुन बिजलानी के साथ इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच से एक फोटो शेयर की। इस फोटो में सभी कैमरा के लिए स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो में अनुपम खेर व्हाइट रंग की शर्ट, स्ट्रिप टाई और ब्राउन जैकेट में नजर आ रहे हैं। शिल्पा ग्रीन थाई हाई स्लिट ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। इसके अलावा बादशाह ब्लू-व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स और स्नीकर्स में नजर आ रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, "इंडियाज गॉट टैलेंट में एक दिन के लिए किरण खेर की जगह जज बनकर आना मेरे लिए खुशी की बात थी। शिल्पा शेट्टी, बादशाह और अर्जुन बिजलानी सहित इस टैलेंटेड टीम के लिए ढेर सारा प्यार"। अनुपम खेर ने इंडियाज गॉट टैलेंट को बताया सीख अनुपम खेर ने आगे लिखा, "सोनी टीवी, मुझे हमारे देश के इतने टैलेंटेड लोगों को देखने का अवसर देने के लिए आपका शुक्रिया। ये मेरे लिए सच में एक सीखने वाला अनुभव था। इंडिया, टैलेंट"। हालांकि, अपने इस पोस्ट में अनुपम खेर ने ये नहीं बताया कि आखिरकार शो की जज किरण खेर किस वजह से इस हफ्ते शो में शामिल नहीं हुई हैं। आपको बता दें कि किरण खेर इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो से साल 2009 से जुड़ी हुई हैं।

