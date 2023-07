Anupam And Vanshika: सतीश कौशिक की बेटी वंशिका का खूब ख्याल रख रहे हैं अनुपम खेर, शेयर किया खास वीडियो

नई दिल्ली, जेएनएन। Anupam Kher And Vanshika Video: एक्टर सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं है। मार्च में एक्टर का निधन हो गया था। सतीश के जाने के बाद उनके दोस्त और एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) उनकी बेटी वंशिका कौशिक का पूरा-पूरा ख्याल रख रहे हैं। वह अक्सर उनके साथ टाइम स्पेंड करते नजर आते हैं। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। अनुपम खेर ने वंशिका एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह उनसे खूब सारी बाते करते नजर आ रहे हैं।

हमेशा की तरह अनुपम ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह वंशिका के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'वंशिका कौशिक के साथ लंच किया।' इस दौरान अनुपम वंशिका से पूछते हैं कि उन्हें क्या बनाना आता है। तो वंशिका कहती है, वह मैगी नूडल्स अच्छे से बना सकती है। इस पर वह उससे पूछता है, "उसमें क्या बनाना होता है? उसको सिर्फ पानी में डालना होता है?"

इससे पहले एक्टर ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें अनुपम खेर वंशिका से पूछता था कि क्या वह बड़ी होकर एक्ट्रेस बनना चाहती है? इसके जवाब में वंशिका कहती है- मुझे नहीं पता। तब अनुपम खेर ने जवाब देते हुए कहा था, "अगर तुम्हें कभी भी एक्ट्रेस बनना हो, तो मैं ना सिर्फ पर्सनली एक टीचर के तौर पर तुम्हें एक्ट्रेस बनने के लिए ट्रेंड करूंगा, बल्कि मैं खुद तुम्हें फिल्मों में लॉन्च भी करूंगा।"

Last week my dearest darling #VanshikaKaushik came to meet me at my office at @actorprepares. We talked about millions of things. Like school, studies, being an actor, make up, hairstyles, @taylorswift and of course her papa and my dearest friend #Satish. We could have spoken for… pic.twitter.com/rUNp6OKft9— Anupam Kher (@AnupamPKher) June 20, 2023