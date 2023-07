Anupam Kher ने किया 538वीं फिल्म का एलान, रबीन्द्रनाथ टैगोर की निभाएंगे भूमिका, फर्स्ट लुक हुआ जारी

अनुपम खेर फिल्म इंडस्ट्री के वह कलाकार हैं जिन्होंने हर परफॉर्मेंस में कुछ नयापन लाने की कोशिश की है। उण्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने साबित किया है कि अभिनय के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। अनुपम खेर को फिल्म बिजनेस में लंबा समय बीत चुका है। एक्टर ने हाल ही में अपनी 538वीं फिल्म का एलान किया है। साथ ही फर्स्ट लुक भी शेयर किया है।

File Photo of Anupam Kher (Left) and Anupam Kher as Rabindranath Tagore (Right)

Edited By: Karishma Lalwani