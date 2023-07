Zara Hatke Zara Bach Ke की कामयाबी पर खुद सारा अली खान को भी नहीं हो रहा यकीन, बोलीं- मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी

Zara Hatke Zara Bach Ke सारा अली खान के पास काफी सारी फिल्में हैं। उनका कहना है कि वह उषा मेहता की बायोपिक ऐ वतन मेरे वतन को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। दूसरी तरफ सारा का कहना है कि उन्हें फिल्म जरा हटके जरा बचके की सफलता की उम्मीद नहीं की थी और दर्शकों को धन्यवाद भी दिया है।

नई दिल्ली, जेएनएन।Zara Hatke Zara Bach Ke: जरा हटके जरा बचके की सफलता के बाद सारा अली खान सातवें आसमान पर हैं। लक्ष्मण उतेकर की फिल्म एक मिडिल क्लास कपल की कहानी है जो अपना घर खरीदने की इच्छा रखते हैं। फिल्म इंदौर में सेट की गई थी और इसने अपने टारगेट ऑडियंस के बीच बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जरा हटके जरा बचके ने बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। यह महामारी के बाद सिनेमाघरों में पांचवें वीकेंड में अच्छा प्रदर्शन करने वाली फिल्म है। 85 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है ZHZB प्रासंगिक कहानी, फ्रेश ओरिजिनल म्यूजिक और सारा अली खान और विक्की कौशल के बीच शानदार केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह रोम कॉम दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। इसकी सफलता पर अब सारा अली खान ने अपना रिएक्शन दिया है। सारा को भी नहीं थी इतनी सफलता की उम्मीद जरा हटके जरा बचके से पहले सारा अली खान की तीन फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो चुकी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड लाइफ से सारा ने कहा, "बॉक्स ऑफिस पर इतनी सफलता की हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन हम जानते थे कि हम एक ईमानदार कहानी को ईमानदार तरीके से बता रहे हैं। हम अपने सभी शुभचिंतकों और प्रशंसकों से एक स्पष्ट विचार के साथ मिले। हमारे इरादे प्योर थे। मैं रोमांचित हूं लेकिन इतने प्यार की उम्मीद नहीं थी।" विक्की कौशल की तारीफ सारा अली खान ने को-एक्टर विक्की कौशल की भी जमकर तारीफ की। वह कहती हैं कि उनकी दोस्ती ने स्क्रीन पर कमाल दिया है। सारा ने आगे कहा, "मैं उससे बिल्कुल प्यार करती हूं। वह बहुत टैलेंटेड है। उनके साथ आप तुरंत सहज हो जाते हैं क्योंकि वह खुद के प्रति बहुत ईमानदार और सच्चे है। एक दोस्त और एक को-एक्टर के रूप में वह आपको सहज बनाते हैं।" गैसलाइट में आईं थी नजर फिल्म में सारा अली खान ने सौम्या चावला का किरदार निभाया था जबकि विक्की कौशल ने कपिल का किरदार निभाया था। इससे पहले वह डिज्नी+हॉटस्टार पर आई ओटीटी फिल्म गैसलाइट में मीशा/फातिमा के किरदार में नजर आई थीं।

Edited By: Ruchi Vajpayee