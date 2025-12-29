Pavitra Rishta: शो का नाम चुराने पर भड़कीं Ekta Kapoor, मेकर्स को लगाई फटकार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एकता कपूर टेलीविजन की क्वीन हैं, जिन्होंने अपने आइकॉनिक शोज से इंडस्ट्री पर राज किया है। टीवी दीवा अपने शोज के जरिए इंडस्ट्री में कई टैलेंट को लॉन्च करने के लिए जानी जाती हैं। अपने प्रोफेशनलिज्म के अलावा, एकता सच बोलने और अपनी बात सीधे-सीधे कहने के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने एक आने वाले शो के मेकर्स को अपने एक कल्ट शो का टाइटल दोबारा इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगा दी।

एकता कपूर ने मेकर्स को लगाई फटकार पवित्र रिश्ता नाम का एक नया शो जी टीवी पर शुरू होने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है कि एकता इस टाइटल से ज्यादा खुश नहीं हैं। दरअसल एकता कपूर ने 2009 में पवित्र रिश्ता नाम का एक पॉपुलर शो बनाया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे लीड रोल में थे। यह शो पांच साल तक चला और इसने घर-घर में अपनी पहचान बनाई।

यह भी पढ़ें- एक दीवाने की दीवानियत के बाद Harshvardhan Rane के हाथ लगी बड़ी फ्रेंचाइजी, बनेंगे गैंगस्टर या पुलिस? अब सिद्धार्थ वंकर का आने वाला टेलीविजन शो, जो अमन सचदेवा द्वारा प्रोड्यूस की गई एक लव स्टोरी है, उसका टाइटल भी पवित्र रिश्ता होगा। एक ही टाइटल का दोबारा इस्तेमाल एकता को पसंद नहीं आया और उन्होंने मेकर्स पर सवाल उठाया। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एकता ने टाइटल के दोबारा इस्तेमाल को 'इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी' (बौद्धिक दिवालियापन) कहा और लिखा, 'जब आप खुद का IP (Intellectual Property) नहीं बना सकते, तो आप किसी दूसरे क्रिएटर के पहले से बने IP पर निर्भर रहते हैं। यह बहुत खराब नैतिकता है या बौद्धिक दिवालियापन, या दोनों, इसमें कुछ भी पवित्र नहीं है'।