    एक दीवाने की दीवानियत के बाद Harshvardhan Rane के हाथ लगी बड़ी फ्रेंचाइजी, बनेंगे गैंगस्टर या पुलिस?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:10 AM (IST)

    सनम तेरी कसम और एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे के हाथ अब एक ऐसी फिल्म लगी है, जिसकी पिछली 2 फ्रेंचाइजी काफी सफल रही हैं। इस मूवी ...और पढ़ें

    हर्षवर्धन राणे के हाथ लगी सफल फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉल्मेंट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे बॉलीवुड के नए हार्टथ्रोब बन चुके हैं। 7 फरवरी 2025 में सनम तेरी कसम की री-रिलीज ने रातों-रात उनकी लोकप्रियता को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। सनम तेरी कसम के बाद जब हर्षवर्धन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के साथ स्क्रीन पर आए, तो फैंस ने काफी सेलिब्रेट किया।

    अब दो सफल फिल्मों के बाद हर्षवर्धन राणे ने लगता है रोमांस से हटकर कुछ अलग और नया करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स की मानें तो हर्षवर्धन राणे, एकता कपूर की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म की सफल फ्रेंचाइजी में नजर आ सकते हैं। हर्षवर्धन राणे की अगली फिल्म का क्या होगा टाइटल, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    दुबई में शूटआउट करेंगे हर्षवर्धन राणे?

    पुलिस और गैंग्सटरों के बीच हुई सनसनीखेज मुठभेड़ पर आधारित शूटआउट फ्रेंचाइजी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म शूटआउट एट लोखंडवाला में विवेक ओबेरॉय ने मुख्य भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांच से भर दिया था। इसके बाद साल 2013 में आई दूसरी कड़ी शूटआउट एट वडाला में जॉन अब्राहम ने अपने दमदार एक्शन से फिल्म को नई ऊंचाई दी ।

    अब इस चर्चित फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की तैयारी हो चुकी है।बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोड्यूसर एकता कपूर इस बार कहानी को और बड़े पैमाने पर पर्दे पर लाने की योजना बना रही हैं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, तीसरी फिल्म का नाम शूटआउट एट दुबई रखा गया है, जो दुबई में हुई किसी हाई-प्रोफाइल शूटआउट की घटना से प्रेरित होगी। हालांकि, उस वास्तविक घटना को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है।

    इस OTT प्लेटफॉर्म ने खरीद लिए हैं राइट्स

    इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि रिलीज से पहले ही एकता कपूर और हर्षवर्धन की आगामी फिल्म 'शूटआउट एट दुबई' के राइट्स बिक चुके हैं। इस कमर्शियल फिल्म को थिएटर में बाद OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज किया जाएगा। हर्षवर्धन के लिए यह एक्शन जोनर में अब तक का सबसे बड़ा मौका माना जा रहा है।

    हालांकि, अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि वह फिल्म में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे या खूंखार गैंग्सटर के रूप में नजर आएंगे, यह राज फिलहाल पर्दे के पीछे ही है। इस फिल्म की शूटिंग अगले साल के मध्य से शुरू होने की संभावना है।

