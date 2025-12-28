Language
    'मेरा ऑपरेशन हुआ', Priyanka Chahar Choudhary का बॉडीशेमिंग पर छलका दर्द, बोलीं- 'किसी की शक्ल-सूरत पर कभी...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    प्रियंका चाहर चौधरी का बॉडीशेम पर छलका दर्द। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 16 की मजबूत फाइनलिस्ट रहीं प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) आखिरकार 'नागिन' बनकर छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। एकता कपूर के सीरियल नागिन 7 (Naagin 7) जल्द ही शुरू होने वाला है।

    नागिन 7 से प्रियंका चाहर चौधरी का लुक भी रिवील हो गया है। कुछ लोगों ने उनके लुक की सराहना की तो वहीं प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों के चलते वह ट्रोल्स के निशाने पर भी आईं। अब प्रियंका ने रिवील किया है कि वह इससे पहले भी बॉडीशेम हो चुकी हैं। बिग बॉस से निकलने के बाद उन्हें पतला होने के लिए बार-बार टोका जाने लगा था।

    क्यों कम हो रहा था प्रियंका चाहर का वजन?

    प्रियंका चाहर ने बताया कि बिग बॉस के घर में वह ज्यादा पतली हो गई थीं और भी कई रीजंस की वजह से उनका वजन घटता चला गया। न्यूज18 के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा, "मुझे बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। बिग बॉस में मैं बहुत पतली हो गई थी और पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मैं पूरे साल दवाइयों पर थी। उस दौरान ज्यादा दवाइयों की वजह से मेरी भूख खत्म हो गई थी, इसलिए मेरा वजन कम हो रहा था।"

    प्रियंका चाहर बॉडीशेमिंग से हो गई थीं परेशान

    प्रियंका चाहर ने रिवील किया कि वजन कम होने की वजह से हर कोई उन्हें सलाह दे रहा था कि वह ज्यादा खाना खाएं। इस बारे में एक्ट्रेस ने कहा, "उस समय जब मेरा वजन कम हो रहा था, लोग मुझसे खाने के लिए कहते थे और मैं सोचती थी, 'क्या तुम्हें पता भी है कि मैं किस चीज से गुजर रही हूं?' इसीलिए मुझे लगता है कि किसी की शक्ल-सूरत पर कभी कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप तारीफ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में बात मत करो।"

