'मेरा ऑपरेशन हुआ', Priyanka Chahar Choudhary का बॉडीशेमिंग पर छलका दर्द, बोलीं- 'किसी की शक्ल-सूरत पर कभी...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 16 की मजबूत फाइनलिस्ट रहीं प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) आखिरकार 'नागिन' बनकर छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। एकता कपूर के सीरियल नागिन 7 (Naagin 7) जल्द ही शुरू होने वाला है।

नागिन 7 से प्रियंका चाहर चौधरी का लुक भी रिवील हो गया है। कुछ लोगों ने उनके लुक की सराहना की तो वहीं प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों के चलते वह ट्रोल्स के निशाने पर भी आईं। अब प्रियंका ने रिवील किया है कि वह इससे पहले भी बॉडीशेम हो चुकी हैं। बिग बॉस से निकलने के बाद उन्हें पतला होने के लिए बार-बार टोका जाने लगा था।