    Drashti Dhami ने नए साल पर पहली बार दिखाया बेटी लीला का चेहरा, क्यूटनेस देख फिदा हुए फैंस

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:58 PM (IST)

    टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने न्यू ईयर के मौके पर अपनी बेटी लीला खेमका का चेहरा रिवील कर दिया है। इसमें लीला की क्यूटनेस ने सबका दिल जीत लिय ...और पढ़ें

    दृष्टि धामी ने दिखाया बेटी का चेहरा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की मधुबाला एक्ट्रेस दृष्टि धामी (Drashti Dhami) ने साल 2024 में प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी। एक्ट्रेस ने अपने पति नीरज खेमका के साथ अक्टूबर 2024 में अपने पहले बच्चे एक बेटी का स्वागत किया था। उसका नाम कपल ने प्यार से लीला खेमका रखा है। बेटी एक साल की हो गई लेकिन कपल ने अभी तक उसका फेस रिवील नहीं किया था।

    अब नए साल के मौके पर दृष्टि धामी ने अपनी क्यूट सी बेटी लीला का फेस रिवील किया। ये फोटोज लीला के पहले बर्थडे की हैं और इसी के साथ एक्ट्रेस ने अपनी बेटी को फैंस से इंट्रोड्यूस करवाया।

    एक्ट्रेस ने लिखा प्यारा सा कैप्शन

    उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया,"हेलो वर्ल्ड! मिलिए हमारी बेटी लीला खेमका से।" फोटोज शेयर करते ही दृष्टि के कई फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। शब्बीर अहलूवालिया ने कमेंट में दिल वाला इमोजी बनाया। प्रिया मलिक ने लिखा, "भगवान आशीर्वाद दें️।" सिद्धांत कर्णिक ने बच्ची की क्यूटनेस की तारीफ करते हुए कहा, "वाह... कितनी प्यारी है!" अन्य लोगों ने बच्ची को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "छोटी राजकुमारी लीला, जन्मदिन की देर से ही सही, बहुत-बहुत बधाई।"

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Drashti Dhami 💜 (@dhamidrashti)

     

    इन टीवी सीरियलों में कर चुकी हैं काम

    दृष्टि धामी एक पॉपुलर टेलीविजन अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो मधुबाला- एक इश्क एक जुनून, गीत- हुई सबसे पराई और एक था राजा एक थी रानी जैसे हिट टीवी शो में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। दृष्टि ने मुंबई स्थित बिजेसमैन नीरज खेमका से शादी की है। खबरों के अनुसार, दोनों की मुलाकात फ्रेंड सर्किल के जरिए हुई थी, और उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद उन्होंने 21 फरवरी, 2015 को शादी कर ली।

