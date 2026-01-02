Drashti Dhami ने नए साल पर पहली बार दिखाया बेटी लीला का चेहरा, क्यूटनेस देख फिदा हुए फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी की मधुबाला एक्ट्रेस दृष्टि धामी (Drashti Dhami) ने साल 2024 में प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी। एक्ट्रेस ने अपने पति नीरज खेमका के साथ अक्टूबर 2024 में अपने पहले बच्चे एक बेटी का स्वागत किया था। उसका नाम कपल ने प्यार से लीला खेमका रखा है। बेटी एक साल की हो गई लेकिन कपल ने अभी तक उसका फेस रिवील नहीं किया था।

