26 साल की टीवी एक्ट्रेस Nandini Cm का बेंगलुरु के घर में मिला शव, आखिरी खत में लिखी दिल चीर देने वाली बात!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ सिनेमा से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। 26 साल की टीवी स्टार नंदिनी सीएम (Nandini CM) का सोमवार को निधन हो गया। पुलिस के मुताबिक, नंदिनी सीएम ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है।घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके बारे में वहां के सीनियर ऑफिसर ने बताया। उन्होंने एक्ट्रेस की मौत का कारण भी बताया।
शादी नहीं करना चाहती थीं नंदिनी सीएम
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक खबर के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि एक्ट्रेस का निधन केंगेरी इलाके में हुआ है। सीनियर पुलिस आधिकारी ने ये भी बताया कि उनके हाथ एक्ट्रेस का सुसाइड नोट भी लगा है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वह डिप्रेशन और पर्सनल इशू से गुजर रही हैं।
इस नोट में लड़की ने लिखा था कि वह शादी नहीं करना चाहती हैं और न ही उन्हें गवर्मेंट जॉब करनी है, वह अपनी एक्टिंग करियर पर ध्यान देना चाहती हैं, जबकि उनके माता-पिता चाहते हैं कि वह सेटल हो जाए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अननैचुरल डेथ का मामला दर्ज किया है और फिलहाल इसमें किसी तरह की साजिश नहीं लग रही है। पुलिस ने बताया कि जैसे-जैसे छानबीन आगे बढ़ेगी, वह डिटेल्स शेयर करेंगे। फिलहाल नंदिनी के करीबी और उनके परिवार का स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है।
इस शो में निभा रही थीं मुख्य भूमिका
आपको बता दें कि 26 साल की नंदिनी सीएम ने अपना एक्टिंग करियर कन्नड़ सीरियल से बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस किया था। इस शो के बाद वह जीवा हुवागाइड, संघर्ष, मधुमगलु और नीनाडे ना जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों में दिखाई दीं।नंदिनी, तमिल सीरियल 'गौरी' में मुख्य भूमिका निभा रही थीं। उनका सीरियल में कनका और दुर्गा का डबल रोल था। बीते दिनों उनके सीरियल का एक सीन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आया था, जिसमें वह जहर पी लेती हैं।
दो दिन पहले नंदिनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर इसी शो से रिलेटेड एक प्रोमो शेयर किया था। वह इंस्टाग्राम तस्वीरों में काफी खुश भी नजर आ रही हैं। कम उम्र में नंदिनी के निधन से उनके फैंस का दिल पूरी तरह से टूट गया है।
