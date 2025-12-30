26 साल की टीवी एक्ट्रेस Nandini Cm का बेंगलुरु के घर में मिला शव, आखिरी खत में लिखी दिल चीर देने वाली बात!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ सिनेमा से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। 26 साल की टीवी स्टार नंदिनी सीएम (Nandini CM) का सोमवार को निधन हो गया। पुलिस के मुताबिक, नंदिनी सीएम ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है।घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके बारे में वहां के सीनियर ऑफिसर ने बताया। उन्होंने एक्ट्रेस की मौत का कारण भी बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शादी नहीं करना चाहती थीं नंदिनी सीएम समाचार एजेंसी पीटीआई की एक खबर के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि एक्ट्रेस का निधन केंगेरी इलाके में हुआ है। सीनियर पुलिस आधिकारी ने ये भी बताया कि उनके हाथ एक्ट्रेस का सुसाइड नोट भी लगा है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वह डिप्रेशन और पर्सनल इशू से गुजर रही हैं।

इस शो में निभा रही थीं मुख्य भूमिका आपको बता दें कि 26 साल की नंदिनी सीएम ने अपना एक्टिंग करियर कन्नड़ सीरियल से बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस किया था। इस शो के बाद वह जीवा हुवागाइड, संघर्ष, मधुमगलु और नीनाडे ना जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों में दिखाई दीं।नंदिनी, तमिल सीरियल 'गौरी' में मुख्य भूमिका निभा रही थीं। उनका सीरियल में कनका और दुर्गा का डबल रोल था। बीते दिनों उनके सीरियल का एक सीन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आया था, जिसमें वह जहर पी लेती हैं।