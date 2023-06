TV की इस 'नागिन' ने छोड़ी एक्टिंग, बताया- किस वजह से लिया बड़ा फैसला? सिर्फ एक शर्त पर करेंगी वापसी

Chhavi Mittal On Quitting TV छोटे पर्दे की जानी-मानी अभिनेत्री रही एक्ट्रेस छवि मित्तल ने एक लम्बा अरसा टीवी में काम किया लेकिन अब वह इंडस्ट्री को बतौर एक्ट्रेस गुडबाय कह चुकी हैं। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने टीवी छोड़ने की असली वजह बताई है। साथ ही कहा है कि वह एक शर्त पर एक्टिंग की दुनिया में वापसी करेंगी।

नई दिल्ली, जेएनएन। Chhavi Mittal On Quitting TV: छोटे पर्दे की मशहूर अभनेत्री छवि मित्तल (Chhavi Mittal) कुछ समय पहले अपने कैंसर को लेकर लाइमलाइट में आई थीं। उन्हें पिछले साल ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था और फिर उनकी सर्जरी हुई थी। अब एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वह टीवी इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं। एक्ट्रेस ने क्यों छोड़ा टीवी? छवि मित्तल ने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 8 साल पहले ही टीवी को गुडबाय कह दिया था। हालांकि, अगर वह वापसी करेंगी भी तो बतौर प्रोड्यूसर, लेकिन किसी शो में वह अभिनय नहीं करेंगी। ईटाइम्स के मुताबिक, छवि ने कहा- "मैंने 8 साल पहले टीवी छोड़ दिया था और वापसी का मेरा कोई प्लान नहीं है। मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए टीवी छोड़ने का फैसला किया। इसलिए मैं फिर से एक्टिंग करने के लिए वापस नहीं जाने वाली हूं। मैं अब एक्टर से कहीं ज्यादा हूं। मैं एक प्रोड्यूसर हूं और इसी क्षमता के साथ मैं टीवी पर वापसी कर सकती हूं, लेकिन बतौर एक्टर नहीं।" छवि मित्तल ने आगे बताया कि वह प्रोड्यूसर बनकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा- "एक प्रोड्यूसर के रूप में मैं अपने फैसले लेती हूं। मैं फैसला करती हूं कि मैं कब और क्या करना चाहती हूं। यही कारण है कि शेड्यूल को देखते हुए मैं टीवी पर अभिनय की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती।" ओटीटी पर कर सकती हैं वापसी छवि मित्तल का कहना है कि वह टाइट शेड्यूल के चलते टीवी शोज में काम नहीं करना चाहती हैं, लेकिन वह ओटीटी स्पेस में वापसी कर सकती हैं। वह बढ़िया ऑफर मिलने पर ओटीटी की दुनिया में बतौर एक्ट्रेस कमबैक करने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस ने कहा- "जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ओटीटी स्पेस में एक्टिंग कर सकती हूं। अगर मुझे ओटीटी में अच्छा रोल मिलता है तो मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगी।" छवि मित्तल के सीरियल्स छवि ने लम्बे समय तक टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया है। वह 'तुम्हारी दिशा', 'नागिन' (Naaginn) और 'तीन बहुरियां' जैसे डेली सोप में अहम किरदार निभा चुकी हैं। आखिरी बार एक्ट्रेस को 2016 में शो 'कृष्णदासी' में देखा गया था।

