Bigg Boss OTT 2: ये कंटेस्टेंट बना बिग बॉस ओटीटी 2 का पहला फाइनलिस्ट, नाम सुनकर कानों पर नहीं होगा यकीन

Bigg Boss OTT 2 बिग बॉस ओटीटी 2 का गेम अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां कंटेस्टेंट ट्रॉफी के लिए एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। शो का पांचवां हफ्ता है और कंटेस्टेंट के बीच टिकट टू फिनाले टास्क खेला जा रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस टास्क के बाद बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का पहला फाइनलिस्ट मिल गया है।

Bigg Boss Ott 2 Jiya Shankar Become the First Finalist of Salman Khan Show Won Ticket to Finale Task Reports/Instagram