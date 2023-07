Bigg Boss OTT 2: बेबीका ने फिर मनीषा के कैरेक्टर पर उठाई उंगली, गुस्से में दिया धक्का, मां-बाप पर पहुंची बात

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2 Manisha Rani Bebika Dhurve Fight: विवादित शो 'बिग बॉस ओटीटी सीजन 2' में बेबीका धुर्वे और मनीषा रानी के बीच की दोस्ती ने नफरत की जगह ले ली है। जब से उनके बीच दुश्मनी शुरू हुई है, कई बार उनके बीच गंदी लड़ाई देखने को मिली है। हालिया एपिसोड में तो बेबीका और मनीषा के बीच लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई।

हुआ यूं कि बिग बॉस के घर में डेविल और एंजल टास्क हुआ। टीम डेविल में एल्विश यादव, बेबीका धुर्वे, जिया शंकर और आशिका भाटिया थे, जबकि टीम एंजल में अभिषेक मल्हान, मनीषा शर्मा, अविनाश सचदेव और जद जदीद थे और पूजा भट्ट संचालक बनी थीं। गेम का रूल था कि डेविल, एंजल को परेशान करेंगे, लेकिन एंजल को शांत रहना है, चिल्लाना नहीं है और ना ही रोना है।

बेबीका और जिया का टार्गेट मनीषा रानी थीं। बेबीका, मनीषा को बार-बार उल्टा-सीधा बोल रही थीं और उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही थी। बेबीका ने कहा कि मनीषा की नजर मर्दों के अलावा कहीं ओर घूमती ही नहीं है। बेबीका ने यहां तक कहा-

बेबीका की ये बात सुनकर फिर भी मनीषा मुस्कुराती हैं। वह एक-दो बार उन्हें हग करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेबीका उन्हें झटक देती हैं। तीसरी बार गुस्से में बेबीका को बहुत जोर से धक्का मारती हैं, लेकिन एल्विश उन्हें बचा लेते हैं। इस दौरान मनीषा रो पड़ती हैं। अभिषेक उन्हें गले लगा लेते हैं। इसके बाद मनीषा के लिए अभिषेक, बेबीका से भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच बहुत गरमा-गर्मी देखने को मिलती है।

🚫 No place for aggression on #BiggBossOTT! #BebikaDhruve 's actions towards #ManishaRani were unacceptable, disappointing & cruel.

#bigbossott2 #AshikaBhatia #AbhishekMalhan #ElvishYadav #Elvisha #Abhisha #StopDemeaningManisha #STAYSTRONGMANISHA pic.twitter.com/hq86dw3v1S— Rahul Shraiger (@rahulshraiger) July 24, 2023