Bigg Boss OTT 2: नॉमिनेट हुईं मनीषा रानी के लिए एल्विश यादव-अभिषेक मल्हान ने दी इमोशनल स्पीच, छू लेगा आपका दिल

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2: विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी सीजन 2' (Bigg Boss OTT Season 2) में नॉमिनेशन टास्क हो गया है। इस बार घर से बेघर होने के लिए दो कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया गया है।

इस हफ्ते के लिए जो दो कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं, वो मनीषा रानी और आशिका भाटिया हैं। लाइव फीड में दोनों अपने नॉमिनेशन पर बात करते हुए नजर आए। ज्यादातर घरवालों ने मनीषा और आशिका को टार्गेट किया, जिसकी वजह से दोनों बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए।

नॉमिनेशन के बाद मनीषा रानी, आशिका भाटिया, अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव से कहती नजर आईं कि उन्हें नहीं पता कि इस हफ्ते कौन एलिमिनेट होगा। इसलिए, वह इस पल को अच्छे से एन्जॉय करना चाहती हैं। इसके बाद मनीषा, आशिका, एल्विश और अभिषेक के लिए एक प्यारी स्पीच भी देती हैं।

मनीषा, आशिका के लिए कहती हैं कि उन्हें शुरू में लगा था कि वह बहुत घमंडी हैं, लेकिन बिग बॉस में मिलने के बाद उन्हें पता चल गया है कि आशिका दिल की बहुत अच्छी हैं। दोनों मुंबई में रहते हैं, इसलिए वे हमेशा मिलते रहेंगे और वीडियोज बनाएंगे।

इसके बाद मनीषा रानी ने एल्विश यादव के लिए प्यारी स्पीच दी। मनीषा ने कहा कि एल्विश कम समय में उनके अच्छे दोस्त बन गए। वह बहुत केयरिंग हैं। मनीषा ने ये भी कहा कि वीकेंड का वार में वह टूट गई थीं और उन्हें सहारे की जरूरत थी, तब एल्विश ने उनका साथ दिया और उन्हें कन्फर्ट फील कराया। वह उनके साथ हमेशा जुड़ी रहना चाहेंगी।

LF- ELVISH JI THANK YOU MANISHA K LIYE ITNA PYARA SPEECH IT WAS HEARTFELT 😭❤️💔🙏🏻 PLEASE VOTE FOR MANISHA ❤️

#StayStrongManisha in your tweets 📣 #Abhisha #BiggBossOTT2 #ManishaRani #AbhishekMalhan #FukraInsaan #Elvishraosahab #elvishyadav pic.twitter.com/yfvMDNZNv4— 𝑨𝒏𝒂𝒚𝒂 (@anayabananaxe) July 24, 2023