Bigg Boss Ott 2: जिया शंकर के एल्विश यादव को साबुन का पानी पिलाने पर भड़के शिव ठाकरे, कही ऐसी बात

Bigg Boss Ott 2 बीते हफ्ते बिग बॉस के घर में जिया शंकर ने एल्विश यादव को साबुन वाली पानी पिलाया था। वीकेंड के वार में सलमान खान ने जिया शंकर की क्लास भी लगाई। वहीं अब इस घटना पर मराठी बिग बॉस के विनर और बिग बॉस 16 में नजर आ चुके शिव ठाकरे का भी रिएक्शन आया है।

Shiv Thakare, Elvish Yadav And Jiya Shankar