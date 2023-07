Bigg Boss OTT 2: बेघर होने के डर से मनीषा रानी ने अभिषेक से कही दिल की बात, वीडियो ने फैंस में मचाई खलबली

नई दिल्ली, जेएनएन। रियलिटी शो 'बिग बॉस' में कई कंटेस्टेंट्स आए और गए। इनमें से कुछ के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिला, तो कुछ के बीच ऐसी बॉन्डिंग बनी, जिसे देखने के बाद दर्शकों का भी दिल पसीज गया। 'बिग बॉस ओटीटी 2' में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अभिषेक मल्हान (Abhishek Malhan) और मनीषा रानी (Manisha Rani) शो के दो ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं, जिनकी दोस्ती पसंद की जाती है।

इनकी बॉन्डिंग दर्शकों को इतनी प्यारी लगती है कि उन्होंने दोनों के नाम से एक हैशटैग AbhiSha बना दिया है। फैंस इन दोनों को फिनाले तक देखना चाहते हैं। मगर लगता है कि ऐसा शायद ही मुमकिन हो। मनीषा रानी इस हफ्ते नॉमिनेट हुई हैं। इस बार सिर्फ मनीषा रानी और आशिका भाटिया नॉमिनेशन में आई हैं। ऐसे में मनीषा को डर है कि कहीं वह बेघर न हो जाएं। इसी डर में मनीषा ने 'फुकरा इंसान' अभिषेक मल्हान से इमोशनल होकर काफी कुछ कहा। बातों ही बातों में उन्होंने अपने दिल की बात भी कह दी।

लाइव फीड से एक क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें मनीषा, आशिका, अभिषेक और एल्विश से बातें कर रही हैं। इस दौरान वह अभिषेक मल्हान के लिए अपने दिल की बात कहती हैं। मनीषा कहती हैं

इतना कहते ही मनीषा रोने लगती हैं। बेघर होने के डर से मनीषा वह सब कहती हैं, जो उनके दिल में है। वह आगे कहती हैं

LF- MANISHA FINALLY CONFESSED HER FEELINGS FOR ABHISHEK AND GET EMOTIONAL 😭💔🙏🏻 PLEASE VOTE FOR MANISHA ❤️

#StayStrongManisha in your tweets 📣 #Abhisha #BiggBossOTT2 #ManishaRani #AbhishekMalhan #FukraInsaan #Elvishraosahab #elvishyadav pic.twitter.com/FNKEoK8ICU— 𝑨𝒏𝒂𝒚𝒂 (@anayabananaxe) July 24, 2023