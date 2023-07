Bigg Boss OTT 2: इस कंटेस्टेंट ने तोड़े वोटिंग के सारे रिकॉर्ड, फैंस ने घोषित किया 'बिग बॉस ओटीटी 2' का विनर

नई दिल्ली, जेएनएन। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' (Bigg Boss OTT 2) में एक से बढ़कर एक धुरंधर कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। बेबिका ध्रुव, जद हदीद, अविनाश सचदेव, फलक नाज, पूजा भट्ट जैसे कंटेस्टेंट्स की वजह से शो की टीआरपी वैसे ही बनी रहती है। इस बीच वाइल्ड कार्ड एंट्री एल्विश यादव और आशिका भाटिया के आने से गेम थोड़ा और मजेदार हो गया है।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव ने जब से 'बिग बॉस ओटीटी 2' में कदम रखा है, तब से पूरा गेम ही पलट गया है। वह जनता के पसंदीदा और हाउस के सबसे फेमस कंटेस्टेंट बन गए हैं। अपने गेम प्लान से उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा तहलका मचाया है कि मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान जैसे सितारों तक को पीछे छोड़ दिया है। एल्विश की पर्सनालिटी और गेम खेलने की स्टाइल उनके चाहने वालों को काफी पसंद है। यही वजह है कि फैंस ने अभी से उन्हें 'बिग बॉस ओटीटी 2' का विनर घोषित कर दिया है।

It's been just a week, and @ElvishYadav has become the talk of the town! His game strategy and humor are unbeatable. Undoubtedly, the strongest contender! #ElvishBBWinner @JioCinema Systumm 💥pic.twitter.com/4qa0eqdMra