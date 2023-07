Bigg Boss Ott 2 Ranking: ये तीन कंटेस्टेंट बन सकते हैं बिग बॉस ओटीटी 2 के टॉप 3 फाइनलिस्ट, कांटे की है टक्कर

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss Ott 2 Ranking: बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 अब धीरे-धीरे फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। फलक नाज के शो से एविक्ट होने के बाद अब भी घर में 9 कंटेस्टेंट बाकी हैं, जिनके बीच अब टिकट टू फिनाले की रेस शुरू हो चुकी है। शुरुआती तीन वीक तक सलमान खान के इस विवादित शो ने भले ही दर्शकों को इतना एंटरटेन न किया हो, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के आने के बाद पूरा गेम ही पलट चुका है।

जहां बिग बॉस ने घरवालों को 'टिकट टू फिनाले' के लिए तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो वहीं सोशल मीडिया पर फैंस ने भी अपनी वोटिंग और रैंकिंग लिस्ट आउट कर रही है। चलिए, बिना देरी किये जानते हैं कि ऑडियंस ने अपनी वोटिंग किसे अपनी सराखों पर बिठाया और किसे सीधा जमीन पर मुंह के बल गिराया।

बिग बॉस ओटीटी 2 इस वक्त अपने पांचवें हफ्ते में चल रहा है, यानी कि अब बचे हुए सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट के पास अब 9 दिन का मौका है कि वह खुलकर ऑडियंस के सामने अपना व्यक्तित्व दिखाए। बिग बॉस तक ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक रैंकिंग लिस्ट जारी की है। चौथे वीक में यूट्यूबर एल्विश यादव का गेम फैंस को काफी पसंद आया था।

Iss 'Ticket To Finale Week' task mein, kaunsi team hogi successful in making their video viral? 🔥🤔

