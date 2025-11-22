3 अफेयर...1 टूटी शादी, 2026 में फिर दुल्हनिया बनेंगी Pavitra Punia, 39 साल की एक्ट्रेस का कौन है दूल्हा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवित्रा पुनिया टेलीविजन की वह एक्ट्रेस हैं, जो हमेशा से ही अपने रिश्ते हो या फिर कोई मुद्दा, उस पर खुलकर बात करती हैं। बालवीर, इश्क की दास्तां जैसे शोज में नजर आईं पवित्रा पुनिया तब लाइमलाइट में आई थीं, जब वह सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस 14 का हिस्सा बनी और यहां पर उनकी लव स्टोरी एजाज खान के साथ शुरू हुई।

दोनों ने गुपचुप सगाई भी की, लेकिन फरवरी 2024 में उनका ब्रेकअप हो गया। उनसे दूर होने के बाद पवित्रा को एक बार फिर प्यार हुआ और अब वह जल्द ही मिस पवित्रा से मिसेज पुनिया बनने जा रही हैं। कब होगी पवित्रा की शादी, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

कब शादी के बंधन में बंधेगी पवित्रा पुनिया? बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवित्रा पुनिया इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जी रही हैं और वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवित्रा पुनिया अपने यूएस बेस्ड बिजनेसमैन ब्वॉयफ्रेंड के साथ साल 2026 में मिड मार्च में शादी के बंधन में बंधेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी शादी में केवल परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे।