3 अफेयर...1 टूटी शादी, 2026 में फिर दुल्हनिया बनेंगी Pavitra Punia, 39 साल की एक्ट्रेस का कौन है दूल्हा?
Pavitra Punia Wedding: बिग बॉस 14 फेम पवित्रा पुनिया जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रहीं पवित्रा पुनिया की एजाज खान से सगाई हुई थी, लेकिन 2024 में उनका ब्रेकअप हो गया। कथित तौर पर एक्ट्रेस पर अपने पहले पति को चीट करने का आरोप लग चुका है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवित्रा पुनिया टेलीविजन की वह एक्ट्रेस हैं, जो हमेशा से ही अपने रिश्ते हो या फिर कोई मुद्दा, उस पर खुलकर बात करती हैं। बालवीर, इश्क की दास्तां जैसे शोज में नजर आईं पवित्रा पुनिया तब लाइमलाइट में आई थीं, जब वह सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस 14 का हिस्सा बनी और यहां पर उनकी लव स्टोरी एजाज खान के साथ शुरू हुई।
दोनों ने गुपचुप सगाई भी की, लेकिन फरवरी 2024 में उनका ब्रेकअप हो गया। उनसे दूर होने के बाद पवित्रा को एक बार फिर प्यार हुआ और अब वह जल्द ही मिस पवित्रा से मिसेज पुनिया बनने जा रही हैं। कब होगी पवित्रा की शादी, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:
कब शादी के बंधन में बंधेगी पवित्रा पुनिया?
बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवित्रा पुनिया इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जी रही हैं और वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवित्रा पुनिया अपने यूएस बेस्ड बिजनेसमैन ब्वॉयफ्रेंड के साथ साल 2026 में मिड मार्च में शादी के बंधन में बंधेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी शादी में केवल परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे।
टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने इस साल 22 अक्टूबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करके फैंस को अपने ब्वॉफ्रेंड से इंट्रोड्यूज करवाया था, जो उनकी रिंग फिंगर में अंगूठी पहना रहे थे। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए पवित्रा ने लिखा था, "लॉक इन..मैंने ये ऑफिशियली बता दिया कि जल्द ही मिसेज बनने वाली हूं"। हालांकि, उनके होने वाले पति कौन है, उनका नाम और शक्ल दोनों ही पवित्रा ने रिवील नहीं किए हैं।
एजाज खान के साथ इन एक्टर्स को किया डेट
बिग बॉस 14 फेम पवित्रा पुनिया ने सिर्फ एजाज खान को ही डेट नहीं किया है, बल्कि एक्ट्रेस का नाम पारस छाबड़ा और प्रतीक सहजपाल जैसे एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है। इन दोनों के अलावा एक्ट्रेस ने साल 2015 में सुमित महेश्वरी नामक बिजनेसमैन से सगाई भी की थी, लेकिन जल्द ही उनकी इंगेजमेंट टूट गई, जिसके बाद 2020 में सुमित ने पवित्रा के खिलाफ कई दावें किए थे।
सुमित महेश्वरी उन्होंने फिफाफूज नामक Youtube चैनल को ये बताया था कि पवित्रा और वह मंगेतर नहीं, बल्कि पति-पत्नी थे और एक्ट्रेस ने उन्हें चार बार चीट किया है। उन्होंने बताया था कि दोनों ने सगाई के बाद शादी भी कर ली थी, लेकिन पवित्रा ने उसे हमेशा छुपाकर रखा। हालांकि, पवित्रा की तरफ से इस पर कभी भी कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई।
