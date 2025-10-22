Eijaz Khan से ब्रेकअप के दो साल बाद Pavitra Punia को फिर हुआ प्यार, शेयर की सगाई की तस्वीरें
प्यार ने पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia Engagement) के दरवाजे पर फिर से दस्तक दी है। बिग बॉस 14 की फेमस अभिनेत्री जो पहले एजाज खान के साथ अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में थीं अब एक नए साथी के साथ हैं। पवित्रा ने मुंबई के एक व्यवसायी से सगाई कर ली है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 (Bigg Boss) की पूर्व कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) को फिर से प्यार हो गया है। एक्ट्रेस इससे पहले अभिनेता एजाज खान को डेट कर रही थीं हालांकि कुछ ही समय बाद इनका ब्रेकअप हो गया। एजाज से पवित्रा की मुलाकात रियलिटी शो बिग बॉस में हुई थी। लगभग चार साल साथ रहने के बाद, दोनों 2023 में अलग हो गए।
बिजनेसमैन से हुआ प्यार
इससे पहले, पवित्रा ने एजाज को 'नार्सिसिस्ट' बताया था और खुलासा किया था कि उनका स्वभाव दबंग जैसा है। अब ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस ने पास्ट को भुलाकर नई खुशहाल जिंदगी जीने का फैसला कर लिया है। पवित्रा ने मुंबई के एक बिजनेसमैन से सगाई कर ली है और दोनों एक-दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं।
यह भी पढ़ें- दीवाली पर Nia Sharma ने खरीदी इतनी महंगी गाड़ी, बोलीं- 'सारे पैसे खत्म, अब EMI...'
सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें
खबरों के मुताबिक,पवित्रा अब एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं और दोनों काफी समय से साथ में समय बिता रहे हैं। आज, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने मंगेतर के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं,जिसमें उन्हें बीच किनारे प्रपोज किया जा रहा है। पवित्रा ने अपनी पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा,'लॉक्ड इन'। प्यार ने इसे ऑफिशियल कर दिया। #पवित्रपुनिया जल्द ही मिसेज ____#NS बनने वाली हैं।"
खास बात यह है कि अभिनेत्री ने अपने होने वाले पति का चेहरा नहीं दिखाया। लाल गाउन में वह हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही हैं और उनके हाथ में बड़ी सी हीरे की अंगूठी दिखाई दे रही है।
साथ में मनाई दीवाली
इस खबर की पुष्टि करते हुए पवित्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया,"हां,मैं फिर से प्यार में हूं और इस साल दीवाली मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं इसे उसके परिवार के साथ मनाऊंगी। मैं विदेश जाऊंगी क्योंकि वह और उनका परिवार वहीं हैं। मुझे थोड़ा दुख है कि मैं अपने परिवार के साथ दीवाली नहीं मना पाऊंगी, लेकिन उनके साथ समय बिताने के लिए उत्साहित भी हूं।"
