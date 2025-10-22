Eijaz Khan से ब्रेकअप के दो साल बाद Pavitra Punia को फिर हुआ प्यार, शेयर की सगाई की तस्वीरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 (Bigg Boss) की पूर्व कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) को फिर से प्यार हो गया है। एक्ट्रेस इससे पहले अभिनेता एजाज खान को डेट कर रही थीं हालांकि कुछ ही समय बाद इनका ब्रेकअप हो गया। एजाज से पवित्रा की मुलाकात रियलिटी शो बिग बॉस में हुई थी। लगभग चार साल साथ रहने के बाद, दोनों 2023 में अलग हो गए।

बिजनेसमैन से हुआ प्यार इससे पहले, पवित्रा ने एजाज को 'नार्सिसिस्ट' बताया था और खुलासा किया था कि उनका स्वभाव दबंग जैसा है। अब ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस ने पास्ट को भुलाकर नई खुशहाल जिंदगी जीने का फैसला कर लिया है। पवित्रा ने मुंबई के एक बिजनेसमैन से सगाई कर ली है और दोनों एक-दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं।

खास बात यह है कि अभिनेत्री ने अपने होने वाले पति का चेहरा नहीं दिखाया। लाल गाउन में वह हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही हैं और उनके हाथ में बड़ी सी हीरे की अंगूठी दिखाई दे रही है।