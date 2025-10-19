Language
    दीवाली पर Nia Sharma ने खरीदी इतनी महंगी गाड़ी, बोलीं- 'सारे पैसे खत्म, अब EMI...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:58 AM (IST)

    Nia Sharma New Car Price: 'एक हजारों में मेरी बहना है' से घर-घर में मशहूर हुईं निया शर्मा (Nia Sharma) ने हाल ही में एक नई गाड़ी खरीदी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी गाड़ी की तस्वीरें शेयर की हैं जिसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जानिए इस बारे में। 

    Hero Image

    निया शर्मा ने खरीदी करोड़ों की कार। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) के लिए यह दीवाली खास रही क्योंकि उन्होंने अपनी ड्रीम कार खरीद ली है। निया ने दीवाली सेलिब्रेशन के बीच एक महंगी कार खरीदी है जिसकी झलकियां उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की हैं।

    निया शर्मा ने दीवाली से कुछ दिन पहले ही अपनी गाड़ी खरीद ली थी। शुक्रवार की रात को वह एक दीवाली पार्टी में भी शामिल हुई थीं और इस दौरान सबकी निगाहें उनकी चमचमाती गाड़ी पर थी। दरअसल, वह अपनी ब्रांड न्यू कार से पार्टी में आई थीं।

    निया शर्मा ने खरीदी नई कार

    अब धनतेरस के मौके पर निया शर्मा ने अपनी नई कार की झलकियां शेयर कर बताया कि इस कार को खरीदने के चक्कर में उनके सारे पैसे चले गए। तस्वीरों और वीडियोज में देखा जा सकता है कि निया शर्मा अपनी ब्रांड न्यू येलो मर्सिडीज के साथ पोज दे रही हैं।

    निया शर्मा के साथ इस खास पल में उनकी मां और भाई भी थे। अपनी लग्जरी गाड़ी को खरीदने के बाद खुद निया ने नारियल भी फोड़ा और उसकी पूजा की। सोशल मीडिया पर नई गाड़ी के साथ निया की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं।

    कार के चक्कर में निया के सारे पैसे खर्च

    इस पोस्ट को शेयर करते हुए निया शर्मा ने बताया कि इस गाड़ी को खरीदने में उनके सारे पैसे खर्च हो गए हैं। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "AMG! (सारे पैसे खत्म हो गए हैं) EMI शुरू हो गई है। इतने खूबसूरत डिलीवरी अनुभव और बचपन की याद दिलाने के लिए ऑटो हंगर का धन्यवाद।" सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज उन्हें नई गाड़ी खरीदने पर बधाई दे रहे हैं।

     

     
     
     
    निया शर्मा की कार की कीमत

    बता दें कि निया शर्मा के इस लग्जरी येलो कार की कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। जी हां, निया ने जो कार खरीदी है, वो Mercedes-Benz AMG CLE 53 है जिसकी भारत में कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है। 

