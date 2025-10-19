दीवाली पर Nia Sharma ने खरीदी इतनी महंगी गाड़ी, बोलीं- 'सारे पैसे खत्म, अब EMI...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) के लिए यह दीवाली खास रही क्योंकि उन्होंने अपनी ड्रीम कार खरीद ली है। निया ने दीवाली सेलिब्रेशन के बीच एक महंगी कार खरीदी है जिसकी झलकियां उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की हैं।

निया शर्मा ने दीवाली से कुछ दिन पहले ही अपनी गाड़ी खरीद ली थी। शुक्रवार की रात को वह एक दीवाली पार्टी में भी शामिल हुई थीं और इस दौरान सबकी निगाहें उनकी चमचमाती गाड़ी पर थी। दरअसल, वह अपनी ब्रांड न्यू कार से पार्टी में आई थीं।

निया शर्मा ने खरीदी नई कार अब धनतेरस के मौके पर निया शर्मा ने अपनी नई कार की झलकियां शेयर कर बताया कि इस कार को खरीदने के चक्कर में उनके सारे पैसे चले गए। तस्वीरों और वीडियोज में देखा जा सकता है कि निया शर्मा अपनी ब्रांड न्यू येलो मर्सिडीज के साथ पोज दे रही हैं।