'आपसे ये उम्मीद...' Smiriti Irani ने रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा ' पर किया कमेंट, नाराज हो गई कास्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एकता कपूर के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने 17 साल बाद इस बार टीवी पर वापसी की। शो को काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे थे और इसका मुकाबला रूपाली गांगुली की हिट सीरीज 'अनुपमा' से किया जा रहा था। अनुपमा लगातार टीआरपी चार्ट में नंबर वन बना हुआ था।

स्मृति से नाराज नजर आए कलाकार इसे देखते हुए कई लोग इसकी तुलना क्योंकि सास भी कभी बहू थी से करने लगे थे। इसके बाद एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने 'अनुपमा' को 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का कॉम्पटीटर बताने की बात को खारिज किया था। उनके इस कमेंट से अनुपमा के कलाकार निराश हो गए हैं।