KSBKBT 2: क्योंकि में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, मिहिर और तुलसी को पास लाएगी इस एक्ट्रेस की एंट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्योंकि सास भी कभी बहू थी (Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu) सीज़न 2 को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह शो टीआरपी चार्ट पर लगातार दूसरे नंबर पर बना हुआ है। ज़ाहिर है, मेकर्स इसे फिर से नंबर वन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं अब तुलसी और मिहिर को करीब लाने के लिए मेकर्स एक मजेदार ट्विस्ट प्लान कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें