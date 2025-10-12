Language
    KSBKBT 2: क्योंकि में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, मिहिर और तुलसी को पास लाएगी इस एक्ट्रेस की एंट्री

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:31 PM (IST)

    बीते दिनों एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2'(Kyuki Saas Bhi kabhi Bahu Thi 2) के सेट पर जेड+ सुरक्षा के साथ शूटिंग करने की खबरों के बारे में बात की थी। एक्ट्रेस ने इसे अफवाह बताया था। अब खबर है कि मिहिर और तुलसी के बीच की दूरी को कम करने की जिम्मेदारी एक महिला को दी गई है।

    क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्योंकि सास भी कभी बहू थी (Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu) सीज़न 2 को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह शो टीआरपी चार्ट पर लगातार दूसरे नंबर पर बना हुआ है। ज़ाहिर है, मेकर्स इसे फिर से नंबर वन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं अब तुलसी और मिहिर को करीब लाने के लिए मेकर्स एक मजेदार ट्विस्ट प्लान कर रहे हैं।

    सामने आया शो का नया प्रोमो

    अब ऐसी खबर आ रही है कि 'कहानी घर घर की' की पार्वती उर्फ साक्षी तंवर और ओम उर्फ किरण करमरकर, मिहिर और तुलसी को फिर से साथ लाने के लिए 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में नज़र आ सकते हैं। इसका एक प्रोमो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

    फैंस ने कमेंट्स में जाहिर की अपनी एक्साइटमेंट

    इस खबर के बाद से ही शो के प्रशंसक तुलसी और पार्वती को साथ देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। एक नेटिज़न ने ट्वीट किया, “वाह ये तो दिल को छू लेने वाला है। तुलसी और पार्वती भाभी आईटीवी की दो सुपरस्टार बहुतें एक साथ @StarPlus हर नामुमकिन को मुमकिन कर रहा है।” एक अन्य एक्स यूजर ने ट्वीट किया, "स्टार प्लस की शीर्ष 2 प्रतिष्ठित महिलाएं... स्टार प्लस के सबसे प्यारे किरदार वापस आ गए हैं।"

    एक और नेटिजन ने ट्वीट किया," ये पागल कर देने वाला है। मेरा अनुमान है कि महासंगम उस दिन होगा जिस दिन कहानी घर घर की अपने 25वें साल पूरे करेगा?!बहुत उत्साहित हूं, हे भगवान!

    खैर, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह स्पेशल एपिसोड अनुपमा की टीआरपी को मात दे पाएगा या नहीं।

