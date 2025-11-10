Bigg Boss 19 से इस मजबूत कंटेस्टेंट को निकालने की साजिश, एक चाल से पलट जाएगा घर का गेम?
विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के घर में बीते वीकेंड का वार में एक शॉकिंग एलिमिनेशन हुआ जिसमें मजबूत कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) आउट हो गए। अब एक और कंटेस्टेंट को बाहर भेजने की प्लानिंग चल रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) शुरू होने के बाद से ही सुर्खियों में बना हुआ है। मेकर्स पर अनफेयर एविक्शन के आरोप लग रहे हैं। इस बीच शो से एक और कंटेस्टेंट के निकाले जाने की साजिश चल रही है।
बीते वीकेंड का वार में अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) का शॉकिंग एविक्शन हुआ। फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना सेव होने के बाद तीन नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स बचे थे जिसमें से दो को एविक्ट होना था। प्रणित मोरे (Pranit More) के पास पावर थी कि वह अभिषेक, अशनूर और नीलम में से किसी एक को बचाए जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहा। प्रणित ने अशनूर को बचाया और अभिषेक व नीलम एविक्ट हो गए।
मालती चाहर ने फरहाना के खिलाफ बनाई प्लानिंग
अब अभिषेक बजाज के एविक्ट होने के बाद घर में एक और मजबूत कंटेस्टेंट के एविक्ट होने की खबर चल रही है। यह प्लानिंग कोई और नहीं बल्कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर (Malti Chahar) कर रही हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें मालती पहले अमाल से पूछती हैं कि प्रोमो में देखा जा सकता है कि मालती अमाल से पूछती हैं कि क्या उन्हें घर में फरहाना चाहिए?
फरहाना और मालती के बीच फिर छिड़ी जंग
इस पर सिंगर कहते हैं कि उन्हें वह घर में नहीं चाहिए। फिर उन्होंने प्रणित मोरे से कहा कि उन्हें किनारे कर दो और कोई भी उनसे बात मत करो। बाद में अमाल ने मालती से कहा कि वह बेवजह किसी को टार्गेट नहीं कर सकते हैं। अगर वह करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। इसके बाद मालती और फरहाना के बीच बड़ी बहस हो जाती है। प्रणित मोरे कहते हैं कि वे सुबह से ही भसड़ कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मालती के इस एक्शन के बाद घर में क्या माहौल होता है।
