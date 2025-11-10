Bigg Boss 19 से इस मजबूत कंटेस्टेंट को निकालने की साजिश, एक चाल से पलट जाएगा घर का गेम?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) शुरू होने के बाद से ही सुर्खियों में बना हुआ है। मेकर्स पर अनफेयर एविक्शन के आरोप लग रहे हैं। इस बीच शो से एक और कंटेस्टेंट के निकाले जाने की साजिश चल रही है।

बीते वीकेंड का वार में अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) का शॉकिंग एविक्शन हुआ। फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना सेव होने के बाद तीन नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स बचे थे जिसमें से दो को एविक्ट होना था। प्रणित मोरे (Pranit More) के पास पावर थी कि वह अभिषेक, अशनूर और नीलम में से किसी एक को बचाए जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहा। प्रणित ने अशनूर को बचाया और अभिषेक व नीलम एविक्ट हो गए।