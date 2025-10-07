Salman Khan के सपोर्ट में उतरी Bigg Boss की एक्स कंटेस्टेंट, बायस्ड कहने पर जनता से ही पूछ लिया ये सवाल
सलमान खान और बिग बॉस 19 के मेकर्स पर हर बार किसी न किसी कंटेस्टेंट के प्रति बायस्ड होने का आरोप लगता रहा है। जिस तरह से वीकेंड के वार में सलमान ने अमाल को सपोर्ट करके अशनूर-अभिषेक को खरी खोटी सुनाई उसे लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। हाल ही में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने सलमान खान को सपोर्ट किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान को पिछले कई सीजन की तरह इस बार भी बायस्ड होने का आरोप झेलना पड़ रहा है। बीते शुक्रवार को अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच फिजिकल फाइट होते-होते बची। दरअसल, अमाल ने अशनूर का नाम लाते हुए अभिषेक को कहा था कि इसे सुरसुरी लग जाती है उसका नाम लो तो।
इसी मुद्दे पर वीकेंड के वार में बातचीत करते हुए सलमान ने अमाल को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अशनूर-अभिषेक पर पूरी भड़ास निकाल दी। इसके बाद अभिनेता पर गलत चीजों और अमाल के प्रति वह बायस्ड हैं, ऐसे कई आरोप लगे। अब खुद भाईजान ने तो इस पर खुद सफाई नहीं दी, लेकिन बिग बॉस की एक एक्स कंटेस्टेंट उनके सपोर्ट में उतर आई हैं और लोगों को गलत बताया है।
18 अंजान लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं वह
वीकेंड के वार के इस इंसिडेंट पर बातचीत करते हुए बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस शिल्पा शिरोड़कर ने कहा, "ये कहना सही नहीं है कि सलमान खान बायस्ड हैं, क्योंकि वह नहीं हैं। उनका शो है, वह अनफेयर कैसे हो सकते हैं। हम वीकेंड के वार के लिए रुकते थे कि सलमान आकर हमें गाइड करे, कुछ बताए। जो आदमी अंजान 18 लोगों की जिम्मेदारी उठा रहा है, जो वहां अपने माता-पिता के बिना हैं, जिन्हें ये नहीं पता बाहर क्या चल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि वह किसी के प्रति भी बायस्ड हैं"।
शिल्पा ने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता कि वह किसी की तरफ बायस्ड हैं। उनका अपना एक नजरिया है, तो अगर उनकी नजरों में कोई सही या गलत है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू वह मैच नहीं करता, तो वह बायस्ड हो गए?
अमाल डांट खाता तो भी यही लगता
शिल्पा शिरोड़कर ने बताया कि ऑडियंस और सलमान का नजरिया अलग हो सकता है। उन्होंने कहा, "अगर वह सिर्फ अमाल को डांटते और किसी और को कुछ नहीं कहते, तो भी लोग इसे अनफेयर ही बताते। यहां पर हर किसी का अलग-अलग नजरिया है और शो इसी के बारे में है"।
आपको बता दें शिल्पा शिरोड़कर जब लास्ट सीजन में आई थीं, तो उन पर करणवीर मेहरा और विवियन डीसेना के कंधे पर बंदूक रखकर गेम में आगे बढ़ने का आरोप लगा था। विवियन ने तो शिल्पा का साथ छोड़ दिया था, लेकिन कई बार अनफेयर होने के बावजूद करणवीर मेहरा लास्ट तक उनके साथ खड़े रहे थे।
