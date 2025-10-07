Bigg Boss 19: अभिषेक-अशनूर के रिश्ते पर पेरेंट्स ने तोड़ी चुप्पी, बेटी को बेइज्जत करने पर सलमान को दिया जवाब

बिग बॉस 19 के बीते हफ्ते का वीकेंड का वार कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए काफी मुश्किल था। अभिषेक बजाज की जहां सलमान ने क्लास लगाई तो वहीं अमाल मलिक के सुरसुरी वाले बयान पर अश्नूर को न सिर्फ खरी खोटी सुनाई बल्कि उनके वजूद पर भी सवाल उठा दिया। जिस पर अब अश्नूर के माता-पिता का बयान सामने आया। उन्होंने अभिषेक-अश्नूर के रिश्ते पर भी बात की।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अशनूर कौर के लिए बिग बॉस 19 की ये जर्नी पिछले दो तीन हफ्तों से काफी मुश्किल जा रही है। हर वीकेंड के वार पर उन्हें अभिषेक बजाज का गेम बिगाड़ने को लेकर सलमान खान कुछ न कुछ सुना ही देते हैं। बीते हफ्ते को अमाल मलिक के सुरसुरी वाले बयान के बाद अशनूर ने जब टास्क रुकवाकर बिग बॉस से वीडियो दिखाने की मांग की, तो उसके लिए वीकेंड के वार में सलमान खान ने उन्हें जमकर हड़काया।

इतना ही नहीं इस दौरान भाईजान ने 21 साल की एक्ट्रेस के वजूद पर भी सवाल उठाया। बेटी पर सवाल उठाने को लेकर अब हाल ही में अशनूर के माता-पिता ने सलमान को करारा जवाब दिया है। साथ ही में अशनूर और अभिषेक का नाम जोड़ने पर भी वह शांत नहीं बैठे।

अभिषेक-अशनूर के रिश्ते पर दिया ये जवाब अभिषेक जो इन दिनों बाहर अपनी पत्नी पर चीटिंग को लेकर चर्चा में आए हैं, उनके साथ बेटी की करीबियों पर जवाब देते हुए अशनूर की मां ने कहा, "मैं जब भी उन्हें देखती हूं वह मुझे बहुत ही क्यूट, ऑर्गेनिक, बहुत ही प्यारी लगती है। वह एक-दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। किसको अपनी जिंदगी में दोस्त नहीं चाहिए और अशनूर दोस्तों के मामले में बहुत ही सलेक्टिव है जहां उसकी वाइब मैच होती है, वहीं उसकी दोस्ती होती है"।