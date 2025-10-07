Bigg Boss 19: अभिषेक-अशनूर के रिश्ते पर पेरेंट्स ने तोड़ी चुप्पी, बेटी को बेइज्जत करने पर सलमान को दिया जवाब
बिग बॉस 19 के बीते हफ्ते का वीकेंड का वार कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए काफी मुश्किल था। अभिषेक बजाज की जहां सलमान ने क्लास लगाई तो वहीं अमाल मलिक के सुरसुरी वाले बयान पर अश्नूर को न सिर्फ खरी खोटी सुनाई बल्कि उनके वजूद पर भी सवाल उठा दिया। जिस पर अब अश्नूर के माता-पिता का बयान सामने आया। उन्होंने अभिषेक-अश्नूर के रिश्ते पर भी बात की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अशनूर कौर के लिए बिग बॉस 19 की ये जर्नी पिछले दो तीन हफ्तों से काफी मुश्किल जा रही है। हर वीकेंड के वार पर उन्हें अभिषेक बजाज का गेम बिगाड़ने को लेकर सलमान खान कुछ न कुछ सुना ही देते हैं। बीते हफ्ते को अमाल मलिक के सुरसुरी वाले बयान के बाद अशनूर ने जब टास्क रुकवाकर बिग बॉस से वीडियो दिखाने की मांग की, तो उसके लिए वीकेंड के वार में सलमान खान ने उन्हें जमकर हड़काया।
इतना ही नहीं इस दौरान भाईजान ने 21 साल की एक्ट्रेस के वजूद पर भी सवाल उठाया। बेटी पर सवाल उठाने को लेकर अब हाल ही में अशनूर के माता-पिता ने सलमान को करारा जवाब दिया है। साथ ही में अशनूर और अभिषेक का नाम जोड़ने पर भी वह शांत नहीं बैठे।
सलमान को अशनूर के पिता ने दिया जवाब
टेली टॉक इंडिया से खास बातचीत में अशनूर के माता-पिता ने बताया कि उन्हें एक्टर के बर्ताव से कितना ज्यादा बुरा लगा।
"सलमान तो सलमान हैं, उन्हें अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन जो अशनूर के फैंस हैं, उन्हें पता है अशनूर कौन है। कलर्स वाले भी जानते हैं कि अशनूर कौन है। ये मेरे सवाल का जवाब है, अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे कि अशनूर कौन है? तो वह मेरी बेटी है और उससे ज्यादा मुझे उसका परिचय देने की जरुरत नहीं है"।
अशनूर की मां ने कहा, "मुझे लगता है कि वह तीसरी बार था, जब मैं बहुत ज्यादा रोई थी। पहले एक-दो बार ऐसा हुआ था, लेकिन ये मुझे कह देते थे कि वह स्ट्रांग लड़की है। मैं इन्हें सीधा कहती थी कि मेरे पास मत आओ, क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था"।
अभिषेक-अशनूर के रिश्ते पर दिया ये जवाब
अभिषेक जो इन दिनों बाहर अपनी पत्नी पर चीटिंग को लेकर चर्चा में आए हैं, उनके साथ बेटी की करीबियों पर जवाब देते हुए अशनूर की मां ने कहा, "मैं जब भी उन्हें देखती हूं वह मुझे बहुत ही क्यूट, ऑर्गेनिक, बहुत ही प्यारी लगती है। वह एक-दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। किसको अपनी जिंदगी में दोस्त नहीं चाहिए और अशनूर दोस्तों के मामले में बहुत ही सलेक्टिव है जहां उसकी वाइब मैच होती है, वहीं उसकी दोस्ती होती है"।
उन्होंने आगे कहा, "प्रणित, गौरव, अभिषेक और अशनूर इनकी वाइब मैच हो रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह साथ में चल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये घर ऐसा है कि अगर आप अकेले रहोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, गेम अपनी-अपनी खेलो, लेकिन एक फ्रेंडजोन होना बहुत जरूरी है। हम सब खुश हैं कि वह दोस्त हैं"।
