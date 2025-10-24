Bigg Boss 19 Eviction: शॉकिंग एलिमिनेशन! इस हफ्ते इस कंटेस्टेंट को सलमान खान दिखाएंगे बाहर का रास्ता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में नॉमिनेशन तो हर हफ्ते होता है, लेकिन एलिमिनेशन किसी न किसी वजह से टल जाता है। पिछले हफ्ते दीवाली की वजह से कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ था। मगर इस हफ्ते ऐसा नहीं होने वाला है। इस हफ्ते बिग बॉस के घर से चार मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक किसी एक का जाना तय है।

इस हफ्ते बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क किस्मत पर आधारित था। बॉक्स में जिस कंटेस्टेंट की तस्वीर होगी, उसे खोलने वाले कंटेस्टेंट के हाथ में था कि वह उसे बचाए या नॉमिनेट करे। इस हफ्ते कुल चार कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए जिसमें गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, बसीर अली और नेहल चुडासमा हैं।

वोटिंग ट्रेंड में पीछे है ये कंटेस्टेंट गौर फरमाने की बात है कि चारों कंटेस्टेंट्स ही बहुत मजबूत हैं। चारों ने किसी न किसी वजह से हर हफ्ते घरवालों और दर्शकों का ध्यान खींचा है। हालांकि, कुछ लोगों ने सही वजह से और किसी ने गलत वजह से। अब इन चार में से कौन इस हफ्ते बाहर हो सकता है, इसका अंदाजा शुरुआती वोटिंग ट्रेंड से सामने आ गया है।