Bigg Boss 19 Eviction: शॉकिंग एलिमिनेशन! इस हफ्ते इस कंटेस्टेंट को सलमान खान दिखाएंगे बाहर का रास्ता
Bigg Boss 19 Elimination: बिग बॉस 19 में इस हफ्ते चार मजबूत कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, बसीर अली और नेहल चुडासमा नॉमिनेट हो गए। पिछले हफ्ते दीवाली के कारण कोई बाहर नहीं हुआ था लेकिन इस हफ्ते किसी एक का एलिमिनेशन तय है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में नॉमिनेशन तो हर हफ्ते होता है, लेकिन एलिमिनेशन किसी न किसी वजह से टल जाता है। पिछले हफ्ते दीवाली की वजह से कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ था। मगर इस हफ्ते ऐसा नहीं होने वाला है। इस हफ्ते बिग बॉस के घर से चार मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक किसी एक का जाना तय है।
इस हफ्ते बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क किस्मत पर आधारित था। बॉक्स में जिस कंटेस्टेंट की तस्वीर होगी, उसे खोलने वाले कंटेस्टेंट के हाथ में था कि वह उसे बचाए या नॉमिनेट करे। इस हफ्ते कुल चार कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए जिसमें गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, बसीर अली और नेहल चुडासमा हैं।
वोटिंग ट्रेंड में पीछे है ये कंटेस्टेंट
गौर फरमाने की बात है कि चारों कंटेस्टेंट्स ही बहुत मजबूत हैं। चारों ने किसी न किसी वजह से हर हफ्ते घरवालों और दर्शकों का ध्यान खींचा है। हालांकि, कुछ लोगों ने सही वजह से और किसी ने गलत वजह से। अब इन चार में से कौन इस हफ्ते बाहर हो सकता है, इसका अंदाजा शुरुआती वोटिंग ट्रेंड से सामने आ गया है।
इस कंटेस्टेंट का शो से जाना तय
बिग बॉस से जुड़े अपडेट देने वाले द खबरी पेज के मुताबिक, इस हफ्ते गौरव, प्रणित, बसीर और नेहल चुडासमा में से किसी एक को बहुत खराब वोटिंग मिली है और एक को सबसे ज्यादा। इस हफ्ते जिसने सबसे ज्यादा दर्शकों का दिल जीता, वो बसीर अली बताए जा रहे हैं और दूसरे नंबर पर प्रणित का नाम सामने आ रहा है। जबकि बॉटम में गौरव और नेहल हैं। अगर डबल एविक्शन होता है तो नेहल और गौरव बाहर हो सकते हैं और अगर एक जाता है तो नेहल के जाने के चांसेस हैं।
नेहल हो रही हैं ट्रोल
नेहल चुडासमा के एविक्ट होने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वह सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही हैं। वह इस वक्त शो की मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट बताई जा रही हैं। फरहाना भट्ट के साथ लड़ाई और बसीर अली के साथ लव एंगल भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है।
