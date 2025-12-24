'हाय कितना...' बेटे को दो दिन बाद गोद में लेकर इमोशनल हुईं Bharti Singh, अस्पताल से हुईं डिस्चार्ज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन भारती सिंह 19 दिसंबर को दोबारा मां बनीं। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। वहीं एक्ट्रेस डिलीवरी के बाद भी लगातार ब्लॉग कर रही हैं। बेटे के जन्म के बाद उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और अब दो दिन बाद उन्हें उसकी पहली झलक देखने को मिली।

बच्चे का फेस कब करेंगी रिवील भारती ने फैंस को भी उससे मिलवाया। बच्चे का नाम काजू रखा गया है। बेटे को गोद में लेकर भारती काफी ज्यादा भावुक हो गईं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा,'कितना प्यारा है। आखिरकार काजू मेरे हाथ में आ चुका है। एकदम सुंदर और स्वस्थ बच्चा है, गोले की तरह। बहुत जल्दी इसकी शक्ल हम आपको दिखाएंगे। आखिरकार मेरा काजू मेरे हाथ में आ गया। दो दिन बाद बच्चा मिला है यार। खुश रहे, बच्चा स्वस्थ रहे।'