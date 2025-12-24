Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हाय कितना...' बेटे को दो दिन बाद गोद में लेकर इमोशनल हुईं Bharti Singh, अस्पताल से हुईं डिस्चार्ज

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:11 PM (IST)

    कॉमेडियन भारती सिंह ने 19 दिसंबर को एक बेटे को जन्म दिया है, जिसका नाम उन्होंने काजू रखा है। डिलीवरी के बाद बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। अब दो ...और पढ़ें

    Hero Image

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन भारती सिंह 19 दिसंबर को दोबारा मां बनीं। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। वहीं एक्ट्रेस डिलीवरी के बाद भी लगातार ब्लॉग कर रही हैं। बेटे के जन्म के बाद उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और अब दो दिन बाद उन्हें उसकी पहली झलक देखने को मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बच्चे का फेस कब करेंगी रिवील

    भारती ने फैंस को भी उससे मिलवाया। बच्चे का नाम काजू रखा गया है। बेटे को गोद में लेकर भारती काफी ज्यादा भावुक हो गईं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा,'कितना प्यारा है। आखिरकार काजू मेरे हाथ में आ चुका है। एकदम सुंदर और स्वस्थ बच्चा है, गोले की तरह। बहुत जल्दी इसकी शक्ल हम आपको दिखाएंगे। आखिरकार मेरा काजू मेरे हाथ में आ गया। दो दिन बाद बच्चा मिला है यार। खुश रहे, बच्चा स्वस्थ रहे।'

    यह भी पढ़ें- बेटे के जन्म के बाद मेटरनिटी ब्रेक पर Bharti Singh, ये पॉपुलर स्टार अब होस्ट करेगा Laughter Chefs

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Harssh Limbachiyaa (@haarshlimbachiyaa30)

    बेटे को लेकर हुईं इमोशनल

    वीडियो में भारती ने बताया कि उनके नवजात बेटे को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। बाद में, उनके व्लॉग में एक नर्स बच्चे को उनके कमरे में लाती हुई दिखाई देती है, जिसे भारती ने कैमरे में कैद कर लिया। अपने बेटे को गोद में लेते ही भारती भावुक हो उठीं। एक्ट्रेस ने बेटे को पहली बार गोद में लेकर कहा-'तो, आखिरकार काजू यहां है। हाय कितना प्यारा है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले गोला और हर्ष घर गए हैं। अगर ये थोड़ी देर पहले आ जाता तो वो भी मिल लेते। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू भी थे। भारती को पांच दिन बाद 24 दिसंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।

    Bharti

    साल 2017 में शुरू की थी डेटिंग

    कॉमेडियन ने बताया कि उन्हें अभी पक्का नहीं पता कि उनका बेटा किस पर गया है। साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि वो बहुत जल्द बेबी का फेस रिवील करेंगी। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, भारती ने 2017 में एक प्राइवेट सेरेमनी में हर्ष से शादी कर ली थी। इस जोड़े ने अक्टूबर 2025 में अपनी दूसरी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। उनका पहला बच्चा, गोला साल 2022 में पैदा हुआ था और वह अक्सर उनके व्लॉग्स में दिखाई देता है।

    यह भी पढ़ें- Laughter Chef 3 में भारती सिंह नहीं, इस कंटेस्टेंट की जगह ले रहे हैं Arjun Bijlani, नाम सुनकर टूट सकता है दिल