बेटे के जन्म के बाद मेटरनिटी ब्रेक पर Bharti Singh, ये पॉपुलर स्टार अब होस्ट करेगा Laughter Chefs

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। भारती सिंह (Bharti Singh) ने 19 दिसंबर को हर्ष लिम्बाचिया (Harsh Limbachiya) के साथ अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। एक्ट्रेस दोबारा एक बेटे की मां बनी हैं। बच्चे के जन्म के बाद, अभिनेत्री ने मैटरनिटी लीव पर जाने का फैसला किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि भारती सिंह डिलीवरी के आखिरी दिन तक 'लाफ्टर शेफ्स 3' की शूटिंग कर रही थीं। अब जब वो मैटरनिटी लीव पर गई हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें किसी ने रिप्लेस किया होगा। खबरों की मानें तो टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी अस्थायी रूप से भारती सिंह की जगह लेंगे।