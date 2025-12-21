बेटे के जन्म के बाद मेटरनिटी ब्रेक पर Bharti Singh, ये पॉपुलर स्टार अब होस्ट करेगा Laughter Chefs

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    भारती सिंह ने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने मैटरनिटी लीव ली है। शो में अब उनकी जगह एक टीवी एक्टर ने ली है ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारती सिंह को किसने किया रिप्लेस ? (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। भारती सिंह (Bharti Singh) ने 19 दिसंबर को हर्ष लिम्बाचिया (Harsh Limbachiya) के साथ अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। एक्ट्रेस दोबारा एक बेटे की मां बनी हैं। बच्चे के जन्म के बाद, अभिनेत्री ने मैटरनिटी लीव पर जाने का फैसला किया है।

    बता दें कि भारती सिंह डिलीवरी के आखिरी दिन तक 'लाफ्टर शेफ्स 3' की शूटिंग कर रही थीं। अब जब वो मैटरनिटी लीव पर गई हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें किसी ने रिप्लेस किया होगा। खबरों की मानें तो टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी अस्थायी रूप से भारती सिंह की जगह लेंगे।

    कौन होस्ट करेगा शो?

    खबरों के मुताबिक, भारती सिंह की छोटी मेटेरनिटी के दौरान बिजलानी उनकी जगह शो में नजर आएंगे। बिजलानी के शो में आने की खबर सामने आते ही अफवाहें उड़ने लगीं कि वो तेजस्वी प्रकाश की जगह लेंगे, क्योंकि शो के पहले सीजन में बिजलानी करण कुंद्रा के साथ नजर आए थे। हालांकि, फिल्मीबीट की एक रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है अर्जुन होस्ट के तौर पर शो में आ रहे हैं।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Harssh Limbachiyaa (@haarshlimbachiyaa30)

     

    आखिरी दिन तक कर रही थीं काम

    भारती सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर 19 दिसंबर की सुबह की पूरी घटना के बारे में बताया जिस दिन उन्हें बेटा हुआ। कॉमेडियन ने अपने व्लॉग में बताया कि सुबह-सुबह ही उनका वाटर बैग टूट गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। भारती को उस दिन 'लाफ्टर शेफ्स' शो की शूटिंग करनी थी, लेकिन अचानक हुई इस स्थिति के कारण उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के दौरान हर्ष लिम्बाचिया उनके साथ मौजूद थे। कपल का पहला बच्चा साल 2022 में हुआ था जिसका नाम गोला है।

