Bharti Singh दूसरी बार बनीं मां, बेटा या बेटी, कॉमेडियन ने किसे दिया जन्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया दूसरी बार पैरेंट्स बने हैं उन्होंने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया। कॉमेडियन की डिलीवरी तब हुई जब उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। कॉमेडियन को टीवी शो लाफ्टर शेफ्स की शूटिंग करनी थी। हालांकि अब यह शूटिंग टल गई है। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बाद में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया।

डिलीवरी के समय उनके पति हर्ष लिंबाचिया उनके साथ थे। लिंबाचिया एक राइटर के तौर पर जाने जाते हैं। इस कपल का पहले से ही एक बड़ा बेटा है जिसका नाम लक्ष्य है, जिसे परिवार वाले प्यार से गोला भी कहते हैं। भारती और उनके पति ने स्विट्जरलैंड की फैमिली ट्रिप के दौरान अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की। कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में भारती ने सफेद फूलों की एम्ब्रॉयडरी वाला नीला सिल्क गाउन पहना हुआ था।