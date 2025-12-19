Bharti Singh दूसरी बार बनीं मां, बेटा या बेटी, कॉमेडियन ने किसे दिया जन्म?
Bharti Singh: कॉमेडियन भारती सिंह ने शुक्रवार 19 दिसंबर को दूसरी बार मां बनीं, उन्होंने 41 की उम्र में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। उनका पहला बच् ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया दूसरी बार पैरेंट्स बने हैं उन्होंने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया। कॉमेडियन की डिलीवरी तब हुई जब उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। कॉमेडियन को टीवी शो लाफ्टर शेफ्स की शूटिंग करनी थी। हालांकि अब यह शूटिंग टल गई है। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बाद में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया।
डिलीवरी के समय उनके पति हर्ष लिंबाचिया उनके साथ थे। लिंबाचिया एक राइटर के तौर पर जाने जाते हैं। इस कपल का पहले से ही एक बड़ा बेटा है जिसका नाम लक्ष्य है, जिसे परिवार वाले प्यार से गोला भी कहते हैं। भारती और उनके पति ने स्विट्जरलैंड की फैमिली ट्रिप के दौरान अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की। कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में भारती ने सफेद फूलों की एम्ब्रॉयडरी वाला नीला सिल्क गाउन पहना हुआ था।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 12 विनर Dipika Kakar ने बताया शो में क्या था उनका वीक प्वाइंट, बोलीं- 'मेरी शोएब के साथ बातचीत...'
दूसरे बच्चे का किया धूमधाम से स्वागत
भारती और हर्ष इस बार एक बेटी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक और बेटा हुआ है। पूरा परिवार जश्न के मूड में है। अपनी पहली प्रेग्नेंसी की तरह, भारती ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान भी काम किया है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी बेबी शॉवर सेरेमनी की, जिसमें उनके सभी करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए। उन्होंने एक शानदार मैटरनिटी शूट भी करवाया। हाल ही में, भारती ने बताया कि कैसे एक्स्ट्रा किलो कम करने से उन्हें अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को मैनेज करने में मदद मिली और नेचुरली कंसीव करने का उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा।
अपने एक व्लॉग में भारती ने एक प्यारा सा पल शेयर किया और अपने फैंस को बताया कि उनके बेटे गोला ने अपने छोटे भाई-बहन के लिए पहले ही एक निकनेम चुन लिया है। उसने अपने होने वाले भाई का नाम काजू रखा है। अपने एक पुराने व्लॉग में, भारती ने माना कि दो बच्चों के साथ जिंदगी मैनेज करने में उन्हें घबराहट होती है। वह यह पक्का करना चाहती हैं कि उनके दोनों बच्चों को बराबर प्यार और अटेंशन मिले और किसी को भी अकेलापन महसूस न हो। हाल ही में, उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपने बेटे गोला के साथ अपने आने वाले भाई-बहन का स्वागत करने के बारे में दिल को छू लेने वाली बातचीत करती हुई दिखीं। हालांकि भारती सिंह अपने दूसरे बच्चे के रूप में एक बेटी चाहती थी और इसका जिक्र उन्होंने अपने फैंस के साथ भी किया था।
भारती और हर्ष ने सितंबर में स्विट्जरलैंड में अपनी फैमिली वेकेशन के दौरान अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। वे 2022 में पहली बार माता-पिता बने थे।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar की हीरोइन को बॉडीशेम करना भारती सिंह को पड़ा महंगा, महिलाओं के साथ कॉमेडियन की हरकत पर उठे सवाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।