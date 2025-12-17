Dhurandhar की हीरोइन को बॉडीशेम करना भारती सिंह को पड़ा महंगा, महिलाओं के साथ कॉमेडियन की हरकत पर उठे सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुनव्वर फारुकी की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर बिग बॉस में एंट्री लेने वाली आयशा खान इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सनी देओल की जाट के बाद वह धुरंधर के गाने 'शरारत' और 'किस किसको प्यार करूं 2' में नजर आईं आयशा खान के काम को फैंस पसंद कर रहे हैं।

बीते दिनों आयशा खान कलर्स के कॉमेडी शो 'लाफ्टर शेफ के सीजन 2' में खास मेहमान बनकर कपिल शर्मा के साथ अपनी फिल्म 'किस-किसको प्यार करूं 2' को प्रमोट करने के लिए आई थीं। इस दौरान भारती सिंह ने आयशा खान की बॉडी पर कमेंट करते हुए कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद यूजर्स उन्हें सोशल मीडिया पर पर लताड़ लगा रहे हैं, यहां तक कि शो की महिलाओं से भेदभाव करने का भी कॉमेडियन पर आरोप लगा रहे हैं।

भारती सिंह पर फूटा यूजर्स का गुस्सा दरअसल, जब धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान 'लाफ्टर शेफ-2' में आईं, उन्हें देखकर भारती सिंह ने अपने कॉमेडी अंदाज में कहा कि मुझे लगा सामने से कृष्णा अभिषेक आया है। इसके बाद तुरंत ही भारती ने ये कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूं ना। उनकी ये बात सुनकर आयशा सिर्फ मुस्कुराकर रह गईं, लेकिन सेट ठहाकों से गूंज उठा।