Dhurandhar की हीरोइन को बॉडीशेम करना भारती सिंह को पड़ा महंगा, महिलाओं के साथ कॉमेडियन की हरकत पर उठे सवाल
ऑन द स्पॉट कॉमेडी करने के लिए मशहूर भारती सिंह ने इस बार मुसीबत मोल ली है। 'किस-किसको प्यार करूं-2' प्रमोट करने के लिए शो में आईं आयशा खान की बॉडी शेम ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुनव्वर फारुकी की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर बिग बॉस में एंट्री लेने वाली आयशा खान इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सनी देओल की जाट के बाद वह धुरंधर के गाने 'शरारत' और 'किस किसको प्यार करूं 2' में नजर आईं आयशा खान के काम को फैंस पसंद कर रहे हैं।
बीते दिनों आयशा खान कलर्स के कॉमेडी शो 'लाफ्टर शेफ के सीजन 2' में खास मेहमान बनकर कपिल शर्मा के साथ अपनी फिल्म 'किस-किसको प्यार करूं 2' को प्रमोट करने के लिए आई थीं। इस दौरान भारती सिंह ने आयशा खान की बॉडी पर कमेंट करते हुए कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद यूजर्स उन्हें सोशल मीडिया पर पर लताड़ लगा रहे हैं, यहां तक कि शो की महिलाओं से भेदभाव करने का भी कॉमेडियन पर आरोप लगा रहे हैं।
भारती सिंह पर फूटा यूजर्स का गुस्सा
दरअसल, जब धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान 'लाफ्टर शेफ-2' में आईं, उन्हें देखकर भारती सिंह ने अपने कॉमेडी अंदाज में कहा कि मुझे लगा सामने से कृष्णा अभिषेक आया है। इसके बाद तुरंत ही भारती ने ये कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूं ना। उनकी ये बात सुनकर आयशा सिर्फ मुस्कुराकर रह गईं, लेकिन सेट ठहाकों से गूंज उठा।
'लाफ्टर शेफ' पर मौजूद लोगों को भारती सिंह की ये बात मजाक लग रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ये क्लिप देखकर यूजर्स को मजाक की आड़ में ये भारती सिंह का आयशा खान को बॉडी शेमिंग करना लग रहा है। लोग उन्हें रेडिट पर मीन, रूढ़ कहते हुए कॉल आउट कर रहे हैं।
यूजर्स बोले फीमेल एक्ट्रेस के साथ भारती करती हैं भेदभाव
कई यूजर्स को तो ये भी महसूस होता है कि भारती सिंह अपने सेट पर फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ भेदभाव करती हैं। आयशा खान की बॉडी शेमिंग करने पर एक यूजर ने भारती सिंह को फटकार लगते हुए कहा, "मुझे यहां पर सच में आयशा के लिए बुरा लगा, ये कमेंट बहुत ही खराब था"।
दूसरे यूजर ने लिखा, "ये निया के साथ भी हमेशा ऐसे ही करती थीं, लेकिन वह ईट का जवाब पत्थर से देती थी"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "अब गेस्ट को भी प्रेग्नेंसी के नाम पर इंसल्ट कर दो"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "भारती शो में अधिकतर महिलाओं के साथ रूढ़ है। चाहे वह कंटेस्टेंट हो या फिर गेस्ट और उस महिला से बॉडीशेमिंग के ताने सुनना जिसने सिर्फ अपने लुक्स की वजह से ही कॉमेडी में नाम कमाया, हिम्मत है ब्रो"।
