पंकज धीर ही नहीं, B R Chopra की 'महाभारत' के ये 9 कलाकार भी दुनिया को कह चुके अलविदा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे के सबसे चर्चित माइथोलॉकिल शो में महाभारत का नाम भी शामिल होता है। 80 के दशक में बी आर चोपड़ा के निर्देशन में इस कल्ट धारावाहिक को दूरदर्शन टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किया गया। इस शो में कर्ण का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर (Pankaj Dheer) का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। लेकिन सिर्फ पंकज महाभारत की कास्ट (Mahabharat Cast) पहले ऐसे कलाकार नहीं हैं, जिनकी मौत हो चुकी है।

उनसे पहले महाभारत की ये कालजयी कलाकार भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आइए एक नजर उनकी इस लिस्ट पर डालते हैं- प्रवीण सोबती (Praveen Sobati) बी आर चोपड़ा की महाभारत में भीम की भूमिका अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती ने अदा की थी। महाभारत के भीम के रोल में उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। मालूम हो कि साल 2022 में प्रवीण ने इस दुनिया को हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ दिया। अभिनेता ने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी।