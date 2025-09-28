'हमारे होने वाले बच्चे...'Ankita Lokhande ने गलती से शेयर कर दी प्रेग्नेंसी की खबर, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं

टेलीविजन स्टार अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन अपनी प्रेग्नेंसी की अफवाहों के कारण फिर से चर्चा में हैं। अंकिता ने अपने दोस्त संदीप सिंह को इंस्टाग्राम पर जन्मदिन की बधाई देते हुए होने वाले बच्चे का ज़िक्र किया जिससे प्रशंसकों को हिंट मिला। एक यूजर ने कमेंट करते हुए पूछा कि क्या वह प्रेग्नेंट हैं?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन स्टार अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और उनके पति विक्की अक्सर अपने रिश्ते को लेकर ऑनलाइन सुर्खियां बटोरते रहते हैं। बीते काफी समय से उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर अफवाह है। लेकिन लगता है कि ये अफवाहें सच हैं, क्योंकि अभिनेत्री ने अपने सबसे अच्छे दोस्त संदीप के लिए इंस्टाग्राम पर एक हालिया पोस्ट के जरिए एक ऐसा हिंट दिया जिससे उनकी फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

दोस्त के लिखी स्पेशल पोस्ट टेलीविजन स्टार अंकिता लोखंडे, निर्माता संदीप सिंह की बहुत अच्छी दोस्त हैं। उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके और अपने पति विक्की के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं। उन्हें शुभकामनाएं देते हुए, उन्होंने विक्की जैन के साथ अपने 'होने वाले बच्चे' का ज़िक्र किया, जिसने तुरंत प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अंकिता ने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं और अपने और अपने पति के संपर्क में रहने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, "आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं, और जिस तरह से आप कल आए, इतनी चिंता दिखाई, मेरे बारे में, विक्की के बारे में और यहां तक कि हमारे होने वाले बच्चे के बारे में भी इतना कुछ व्यक्त किया, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया।"

यह भी पढ़ें- Ankita Lokhande की रील देखकर फैंस को आई मानव-अर्चना की याद, सुशांत सिंह राजपूत को किया मिस यूजर ने पकड़ लिया हिंट एक यूजर ने कमेंट किया, "फ्यूचर चाइल्ड!! रुको क्या? क्या आप..." दूसरे ने कमेंट किया, "क्या आप प्रेग्नेंट हैं, वाह, बधाई हो।" बता दें कि प्रेग्नेंसी की खबरें तब सुर्खियों में आई जब वह 'लाफ्टर शेफ्स 2' की शूटिंग कर रही थीं। अंकिता ने कुकरी रियलिटी शो के एक एपिसोड के दौरान कृष्णा अभिषेक से कहा,'मैं प्रेग्नेंट हूं।' इसके बाद अंकिता और विक्की ने एक व्लॉग में इन अफवाहों पर टिप्पणी की थी। विक्की ने बताया कि पूरा परिवार उन्हें प्रेग्नेंसी के बारे में समझाने में लगा हुआ है और इस पर बातचीत चल रही है।