Kaun Banega Crorepati 15: जल्द टेलीकास्ट होगा केबीसी 15, अमिताभ बच्चन ने शुरू की शूटिंग, सेट से शेयर की फोटो

नई दिल्ली, जेएनएन। Kaun Banega Crorepati 15: क्विज बेस्ड रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति पिछले 23 साल से टीवी पर राज कर रहा है। जब भी ये शो छोटे पर्दे पर आता है, धमाल मचा देता है। पिछले सीजन भी हमेशा की तरह सक्सेसफुल रहा था, अब इंतजार शो के 15वें सीजन की है।

कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन (Kaun Banega Crorepati 15) जल्द ही शुरू होने वाला है। होस्ट अमिताभ बच्चन अक्सर अपने शो से जुड़े अपडेट्स देते रहते हैं। हाल ही में, उन्होंने केबीसी के सेट से एक तस्वीर शेयर की है।

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। एक्टर ने इंटरनेट पर अपने चाहने वालों के लिए केबीसी के सेट से एक तस्वीर शेयर की है। फोटो में बिग बी केबीसी के सेट पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर से अनुमान लगाया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने इस सीजन के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। यानी कि अब शो के आगाज होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है।

अमिताभ बच्चन ने एक और तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह ब्लैक कोट-पैंट पहने साइड पोज दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ बिग बी ने लिखा- 'केबीसी के लिए बार-बार रिहर्सल कर रहा हूं।'

T 4715 - rehearsing again and again and again .. for KBC .. pic.twitter.com/AclJoTWBjQ— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 23, 2023