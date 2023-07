Jawan New Poster: 'वह तुम्हें करीब से देख रहा है', 'जवान' के पोस्टर ने बढ़ाया सस्पेंस, नए किरदार की दिखी झलक!

Jawan New Poster बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाह रुख खान ने साल 2023 की धमाकेदार शुरुआत की है। पठान की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद वह जवान बनकर हाजिर होने वाले हैं। फिल्म के प्रीव्यू ने वैसे ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। अब मेकर्स ने नया पोस्टर रिलीज किया है जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया है।

Shah Rukh Khan Film Jawan New Poster