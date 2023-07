Jawan Prevue: किसने दिया शाह रुख खान को 'बेकरार करके हमें' पर डांस करने का आइडिया? कोरियोग्राफी थी इनका कमाल

Jawan हाल ही में जवान का प्रीव्यू शेयर किया गया जिसे 12 घंटों में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख डाला। इस प्रीव्यू में शाह रुख खान के गंजे लुक और मेट्रो में किए गए डांस ने लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। पहली बार किंग खान को इस तरह के लुक में देखा जाएगा। फिल्म इस साल सितंबर में रिलीज हो रही है।

Still Images of Shah Rukh Khan from Jawan Prevue

Your browser does not support the audio element.

HighLights जवान फिल्म में शाह रुख खान ने किया 'बेकरार करके हमें' गाने पर डांस मेट्रो में शाह रुख खान ने किया है इस गाने पर डांस किंग खान ने बताया फिल्म में इस सीक्वेंस को जोड़ने का किसका था आइडिया

नई दिल्ली, जेएनएन। पावर पैक्ड एक्शन फिल्म 'जवान' का प्रीव्यू (Jawan Prevue) जब से सामने आया है, तब से फैंस में फिल्म को देखने का इंतजार दोगुना हो गया है। 'जवान' से शाह रुख का फर्स्ट लुक भी रिवील किया जा चुका है। प्रीव्यू में एक्शन सीन्स और कॉम्प्लैक्स स्टोरी लाइन की झलक दिखाने के बाद सबसे बड़ा सरप्राइज एंड में आया, जब गंजे लुक (Shah Rukh Khan Bald Look) में किंग खान मेट्रो में डांस करते दिखे। शाह रुख के 'बेकरार करके हमें' डांस ने खींचा ध्यान 'जवान' के प्रीव्यू में दो बातों ने ऑडियंस का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। एक शाह रुख खान के लुक ने और दूसरा मेट्रो में रेट्रो सॉन्ग 'बेकरार करके हमें' पर किए गए डांस ने। चंद सेकंड के डांस ने लोगों को इतना आकर्षित किया कि वह यह जानने के लिए बेताब हो गए कि आखिर यह सॉन्ग किसका आइडिया है और इसे किसने कोरियोग्राफ किया है। किसका आइडिया था 'बेकरार करके हमें'? 'जवान' फिल्म पठान के बाद शाह रुख खान की इस साल की दूसरी बिग बजट मूवी होगी। यह डायरेक्टर एटली कुमार की डेब्यू बॉलीवुड मूवी भी होने वाली है। ऐसे में फिल्म के जरिये ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़नी चाही है। किंग खान ने कुछ दिनों पहले आस्क एसआरके सेशन किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्म में 'बेकरार करके हमें' डांस के एड करने का आइडिया एटली कुमार का था। वहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसे खुद शाह रुख खान ने कोरियोग्राफ किया है। 'बेकरार करके हमें यूं ना जाइये' 1962 में रिलीज हुई फिल्म 'बीस साल बाद' का गाना है। इसे जवान फिल्म में शाह रुख के ऊपर मेट्रो में फिल्माया गया है, जिसे रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया है। यह फिल्म 7 सितंबर को रिलीज हो रही है। एटली के साथ ही यह शाह रुख खान की नयनतारा और सान्या मल्होत्रा के साथ भी पहली फिल्म होगी। 'पठान' के धमाके के बाद फैंस में इस फिल्म को देखने का क्रेज अभी से बना हुआ है।

Edited By: Karishma Lalwani