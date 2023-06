Kaun Banega Crorepati 15: अमिताभ बच्चन लेकर आए KBC का नया प्रोमो, जानें इस बार क्विज शो में क्या होगा खास ?

Kaun Banega Crorepati 15 Promo टीवी का पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन जल्द शुरू होने वाला है। कुछ दिनों पहले शो के मेकर्स ने रजिस्ट्रेशन की जानकारी शेयर की थी। वहीं अब कौन बनेगा करोड़पति का नया प्रोमो जारी कर दिया गया है। प्रोमो में अमिताभ बच्चन बताते हुए दिख रहे हैं कि इस बार कौन बनेगा करोड़पति में क्या खास होने वाला है।

Kaun Banega Crorepati 15 Promo, Twitter Post

नई दिल्ली, जेएनएन। Kaun Banega Crorepati 15 Promo: टीवी के पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। शो का हर नया एपिसोड दिलचस्प और ज्ञान बढ़ाने वाले सवालों से भरा होता है। इसके साथ ही केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन की मस्ती भी दर्शकों को खूब एंटरटेन करती है। अब शो जल्द टीवी पर एक बार फिर वापसी करने वाला है। कौन बनेगा करोड़पति के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर की है। केबीसी सीजन 15 का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो में अमिताभ बच्चन ने जानकारी दी कि इस बार कौन बनेगा करोड़पति एक नए अंदाज के साथ वापसी करेगा। रिलीज हुआ नए सीजन का प्रोमो सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 का प्रोमो रिलीज किया है। वीडियो में अमिताभ बच्चन ने एक अनोखे अंदाज में बदलते इंडिया के बारे बताया। बिग बी ने कहा, "सब कुछ बदल रहा, बड़े ज्ञान से, बड़े शान से। देखो सब कुछ बदल रहा।" टेक्नॉलॉजी रही हाइलाइट इसके बाद क्लिप में एक महिला वर्चुअली मीटिंग अटेंड करते हुए दिखाई देती है और साथ टेबल के नीचे से बेटे संग फुटबॉल खेल रही होती है। क्लिप में आगे सड़क पर समान बेचते हुए एक लड़का नजर आता है और जब उसे कैश दिया जाता है तो वो तो वह अपने हाथ पर क्यूआर स्कैनर का टैटू दिखाता है। View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial) इस बार क्या होगा खास ? कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 में अलग- अलग उदाहरणों के साथ दिखाया गया है कि कैसे टेक्नॉलॉजी छोटे-छोटे बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। प्रोमो के साथ कैप्शन में लिखा है, "कौन बनेगा करोड़पति जल्द ही एक नए रूप में।" बिग बी और केबीसी का साथ अमिताभ बच्चन पिछले काफी समय से कौन बनेगा करोड़पति के साथ जुड़े हुए हैं। वो साल 2000 से केबीसी को होस्ट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने अब तक 22 सालों का सफर तय कर लिया है। इस क्विज शो के सिर्फ तीसरे सीजन को छोड़कर बाकी सभी सीजन को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया है। तीसरा सीजन शाहरुख खान ने होस्ट किया था।

