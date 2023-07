क्या Aishwarya Sharma 'खतरों के खिलाड़ी 13' के बाद Bigg Boss हाउस में होंगी लॉक? शो को लेकर किया ये खुलासा

Aishwarya Sharma On Bigg Boss छोटे पर्दे की चर्चित एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) को लेकर चर्चा है कि वह बिग बॉस के अगले सीजन में नजर आने वाली है। कुछ दिन पहले ही वह स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी 13 की शूटिंग पूरी करके घर लौटी हैं। जानिए एक्ट्रेस ने बिग बॉस का हिस्सा बनने पर क्या कहा है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Aishwarya Sharma On Bigg Boss: 'गुम है किसी का प्यार में' में पाखी का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) 'खतरों के खिलाड़ी 13' (Khatron Ke Khiladi 13) की शूटिंग करके घर लौट चुकी हैं। हाल ही में, एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि अब वह बिग बॉस का हिस्सा बनेंगी या नहीं। जब से ऐश्वर्या शर्मा 'खतरों के खिलाड़ी 13' की शूटिंग पूरी करके साउथ अफ्रीका से भारत लौटी हैं, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वह कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस' के अगले सीजन में नजर आएंगी। 'बिग बॉस 17' (Bigg Boss 7) में ऐश्वर्या के जॉइन करने की खबर जानकर उनके फैंस बेहद खुश थे। हालांकि, एक्ट्रेस ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। क्या बिग बॉस का हिस्सा बनेंगी ऐश्वर्या शर्मा? एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ऐश्वर्या शर्मा ने खुलासा किया है कि उन्हें मेकर्स की तरफ से बिग बॉस का हिस्सा बनने का कोई ऑफर नहीं मिला है। ईटाइम्स संग बातचीत में ऐश्वर्या ने कहा, "मुझे बिग बॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला है। यहां तक कि मुझे शो के मेकर्स की तरफ से कोई कॉल भी नहीं आया है। अभी मैं सिर्फ आराम करना चाहती हूं और मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूं, क्योंकि मैं थोड़ा थकी हुई हूं।" फोन के बिना नहीं रह सकतीं ऐश्वर्या ऐश्वर्या शर्मा ने फ्यूचर में बिग बॉस का ऑफर मिलने पर अपने रिएक्शन के बारे में कहा, "मुझे नहीं पता कि मैं बिग बॉस कर पाऊंगी भी या नहीं। अभी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूं। मैं खतरों में चली गई, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक घर में बंद बिना अपने फोन के रह सकती हूं।" कुछ महीने पहले ऐश्वर्या शर्मा ने 'गुम है किसी के प्यार में' को अचानक छोड़ दिया था। जब वह शो में नोटिस पीरियड पर थीं, तभी उन्हें रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के शो 'खतरों के खिलाड़ी 13' से ऑफर मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐश्वर्या डिनो, जेम्स और अरिजीत तनेजा के साथ टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। शो 15 जुलाई से कलर्स पर ऑन-एयर होगा।

