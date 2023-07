Khatron Ke Khiladi 13: एयरपोर्ट पर नील भट्ट ने पत्नी ऐश्वर्या को दिया ऐसा सरप्राइज, फूट-फूटकर रोईं एक्ट्रेस

Khatron Ke Khiladi 13 दो महीने तक खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की शूटिंग करने के बाद अब फाइनली कई सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट मुंबई लौट आए हैं। अब हाल ही में गुम हैं किसी के प्यार में फेम एक्ट्रेस पाखी उर्फ ऐश्वर्या शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह एयरपोर्ट पर पति को पकड़कर फफक-फफक कर रोते हुए नजर आ रही हैं।

Khatron Ke Khiladi 13 Aishwarya Sharma Aka Pakhi Gets Emotional to See Gum Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Actor Neil/Instagram

HighLights पति को देखकर फूट-फूटकर रोईं ऐश्वर्या शर्मा खतरों के खिलाड़ी 13 की शूट खत्म करके कंटेस्टेंट लौटे मुंबई नील भट्ट ने पत्नी ऐश्वर्या शर्मा को दिया सरप्राइज

